憲政民主守門人卓榮泰不公布、不副署？蔣萬安：依照憲法及憲政原則，行政院應該要執行

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

行政院長卓榮泰昨（14）日突發黑白照稱是要善盡「憲政民主守門人」的責任，蔣萬安今（15）日進行市政總質詢，會前接受媒體聯訪時，被問及府院傳出可能以不副署、不公布方式回應財劃法修法，蔣萬安簡短回應指出，「依照憲法及憲政原則，行政就應該要執行」。

蔣萬安簡短回應指出，「依照憲法及憲政原則，行政就應該要執行」（圖／鄧宇婷攝）

關於「不公布」、「不副署」的權利是不是應該原本是府院之間的製衡權利，蔣萬安回應，「依照憲法及憲政原則，行政院就應該要執行」。

媒體進一步追問，如何看待行政院長卓榮泰自稱將善盡「憲政守門人」角色？不同意行政權是否可以倒閣？不副署、不公布是否涉及違憲？蔣萬安僅回以「謝謝」，未多作說明。

