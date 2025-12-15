憲政爭議添變數 憲法法庭周五將「復活」

憲法訴訟法修正案通過後，憲法法庭因大法官人數不足停擺一年，本周五將作出今年首件判決，在當前國內面臨憲政嚴峻挑戰之際，憲法法庭「合法復活」、重新啟動，也為未來相關爭議發展投下新變數。若大法官找到違憲審查新論述，行政院長不副署、總統沒公布的新版財劃法能否聲請釋憲，將成新憲政爭議。

去年底憲訴法修法後，原則上憲法判決應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。前項參與評議之大法官人數不得低於十人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人。

如今大法官僅有八人，賴清德總統兩波提名的大法官人選，全被立法院擋下，依照現行法律，憲法法庭無法評議、判決或暫時處分。憲法法庭自去年十月廿八日作出「擬制遺產課稅案」判決後，已逾四百天沒有產出判決。

但憲法法庭官網上的行事曆昨天突然出現本周五（十九日）將開確認文本評議。依過往例子，當天大法官可能在確認文本評議後作成判決，由於是憲訴法新法上路後，首件憲法裁判，引發外界關注。

據了解，周五大法官可能宣判的案件是台中高鐵新市鎮自辦市地重劃區重劃會聲請統一解釋法律及命令案，因評議門檻與釋憲案不同，是憲法法庭能「合法復活」的案件。後續是否連帶就憲訴法聲請案有所突破，也引發外界關注。

憲法法庭截至今年十二月一日為止，共受理九十六件案件，但基於評議秘密，無法透露案件審理進度，或周五可能會宣判的案件內容。

