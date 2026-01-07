新頭殼

憲政當機中！ Y’s Day｢週三青年日｣從憲訴法爭議看台灣的制度僵局

Newtalk新聞 |張柏源 綜合報導
Y’s Day「週三青年日」今（7）日晚上舉辦第134場「制度改革」系列第28場「憲政當機中：從憲訴法爭議看台灣的制度僵局」，舞台上由左至右依序為林佳和、陳方隅、蔡榮祥、郭玫岑 圖：Y’s Day「週三青年日」提供
Y’s Day「週三青年日」今（7）日晚上舉辦第134場「制度改革」系列第28場「憲政當機中：從憲訴法爭議看台灣的制度僵局」，舞台上由左至右依序為林佳和、陳方隅、蔡榮祥、郭玫岑 圖：Y’s Day「週三青年日」提供

[Newtalk新聞] 今（7）日晚上台灣公共策益、台灣智庫、台灣教授協會、台灣青年世代交流協會、台灣青年基金會、中央廣播電台、新頭殼、台灣公民人權聯盟、台灣勵志協會以及US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站等單位等團體，共同於思享森林咖啡廳舉辦Y’s Day「週三青年日」第134場「制度改革」系列第28場，主題：「憲政當機中：從憲訴法爭議看台灣的制度僵局」。

主持人、東吳大學政治系副教授陳方隅表示，身為民主社會的公民，必須要花很多功夫了解憲政，大法官有九成以上的案件是人民告政府，是保護人民權益保障的案子，若將憲法法庭癱瘓，則會造成人民極大的影響。

台灣智庫民調與輿情中心主任郭玫岑開場時指出，自2024年2月以來，第十一屆立法委員就職以來，提出並通過許多違背既有憲法的法案，同時又用《憲法訴訟法》修正案癱瘓憲法法庭，讓台灣面對前所未見的制度僵局。即使近日憲法法庭在人數不足的狀態下重啟，但部分大法官與學界仍質疑《憲法訴訟法》修法下，憲法法庭重啟的正當性，更重要的是這非這一年多來唯一的因立法院修法造成的憲政爭議。

郭玫岑強調，即使現在台灣的憲政因權力失衡，有許多挑戰，但重點是我們的制度內是否有機制或方法來突破僵局。她認為唯有透過不斷的制度反思與對話，才能在憲政當機的時刻，持續凝聚台灣共同體的政治價值，讓台灣的民主繼續穩健前行。

中正大學政治系教授蔡榮祥分別針入「立法程序」與「修正內容」兩部分分析。他指出，其實大法官儘量不介入國會立法過程，但立法程序若有明顯的重大瑕疵，則必須介入，進行法律解釋。在這次114憲判字1號的判決中，大法官認為，沒有針對不同版本實質討論，也沒有附立法理由，這些都是明顯重大瑕疵，此外，三讀雖然是文字修正部分，就算沒有文字修正也應該要依定稿版本進行表決，但這次修正立法過程中卻省略了這部分，這也屬於重大瑕疵。

蔡榮祥進一步指出，此版本憲訴法有多項邏輯不通、前後打架之處，最受爭議的是憲訴法第30條，民眾黨以「大法官需要三分之二出席是所有憲政國家的規則」主張其修法合理性，但其修法條文不只有出席門檻，還在第2項規定「前項參與評議之大法官人數不得低於10人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人」此條文設定兩個絕對多數，此狀況則是全世界獨有。

政治大學法學院副教授林佳和表示，民主最大的功能是解決衝突，衝突一定存在，而政治衝突應該要有解決機制，傳統的制衡是行政和立法，但在二戰後，在民主國家中，通常是由司法擔任行政與立法之外的中立仲裁者。而不管從什麼角度來看，都需要一個機關來確保憲法有效運作，在台灣是由憲法法庭擔任這個司法角色，如今台灣的憲法法庭因為憲法訴訟法修正而失靈，據有重大警示意義。

林佳和指出，「攻擊司法」並非台灣獨有的現象，台灣被視為第三波民主國家中民主相對鞏固的國家，很多第三波民主國家都已退回威權體制，包括匈牙利、波蘭、委內瑞拉、土耳其等，而退回威權的前兆是「毀壞司法」，實際作法包括試圖改變司法、讓司法體系沒有作用。林佳和認為，憲法訴訟法修法不只是一次不聰明的修法，而是有意義的動作，癱瘓司法是癱瘓民主政府的第一步，回想蔡英文剛上任時中國曾說要把台灣黎巴嫩化，可與台灣當前的狀況結合聯想、判斷。

與談結束後，主持人和青年們也針對「如何防止陷入羅素悖論」、「法律是code還是law」、「大法官提名補足名額」等提出問題，與談者也深入地一一分析與回答。

Y’s Day「週三青年日」系列活動會持續舉辦，1月21日週三青年日主題是「為何此刻出手委內瑞拉？解讀美國行動的多重動機」。

