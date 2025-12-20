憲政防衛作為司法職權的例外基礎
憲政防衛作為司法職權的例外基礎
——以 2025 年台灣憲法法庭《憲法訴訟法》違憲判決為中心
摘要
2025 年 12 月，憲法法庭 就《憲法訴訟法》修正案作出違憲判決，理由在於該修正透過程序性門檻設計，實質導致憲法審查功能之制度性癱瘓。本文主張，該判決不宜僅被理解為程序違憲或司法擴權之爭，而應定位為一種「憲政防衛型判決」。本文透過司法審查理論、權力分立之功能保障觀，以及德國與美國比較憲法法制，論證在民主可能透過合法程序走向自我掏空的情境下，司法介入不僅具有正當性，甚至構成維持憲法秩序存續的例外性義務。本文並進一步主張，台灣有必要採取有限度、條件式的防衛性民主理解，而非完全不明文化或全面制度化。
一、問題提出：當民主制度走向制度性癱瘓
本案起因於立法權透過修正《憲法訴訟法》，提高憲法法庭評議之出席與表決門檻，使其在大法官人數未補足的狀態下，難以作出任何實質裁判。該修正形式上屬於程序立法，實質上卻使憲法審查機制陷於長期失能。
由此引發的根本問題並非單一條文是否合理，而是：立法權是否得以透過程序設計，實質否定憲法所保障之司法審查功能？
此一問題，觸及民主憲政體制的存續條件，而非單純權限衝突。
二、司法審查的正當性：不是反民主，而是民主前提
傳統對司法審查的質疑，常集中於其「反多數決」性質。然而，本文主張，司法審查的正當性並非來自民意，而是來自憲法的優位性。民主之所以得以成立，並非僅因多數決，而在於民主程序本身受憲法所約束。
當多數透過合法程序，逐步削弱保障自由與制衡的制度條件，民主即可能走向所謂「民主自殺」。在此情境下，司法若完全保持自制，實質上等同於放棄其作為憲法守護者的角色。
因此，司法審查並非民主的例外，而是民主不致自我否定的制度前提。
三、權力分立的再詮釋：從形式配置到功能保障
本文進一步指出，傳統權力分立理論若僅理解為權限邊界的靜態配置，將不足以回應制度性癱瘓問題。現代憲法更應關注的是：各憲法權力是否實際上能夠行使其核心職能。
若某一權力部門，透過其形式上合法的權限行使，導致另一憲法權力長期無法運作，則該行為已違反權力分立的目的本身。換言之，權力分立的目的不是限制權力，而是防止權力失能。
在本案中，立法權若得以藉由程序立法，使司法審查功能實質消失，則分立體制本身即遭到掏空。司法介入，反而成為維持分立結構的必要條件。
四、比較法觀察：德國與美國的不同回應模式
比較法上，德國憲法體系明確承認「防衛性民主」，允許在必要時對破壞民主秩序的行為進行制度性防衛，其核心在於保障憲法機關的實際運作能力。相對而言，美國憲法傳統對此持高度警惕，強調司法自制，僅透過個案審查與權限界線間接防止制度失能。
然而，美國模式在高度政治極化下，對慢性制度癱瘓的回應能力有限；德國模式則高度依賴司法中立文化，存在被濫用的風險。
台灣本案判決所展現的，並非全面移植德國模式，而是一種介於兩者之間的「條件式憲政防衛」：僅在憲法機關即將失能、政治部門無法自我修復時，司法才得介入。
五、防衛性民主的反對說與回應
針對防衛性民主，常見反對意見包括司法擴權、程序正義被目的論取代，以及司法政治化風險。本文認為，這些批評多建立在將防衛性民主理解為常態權力擴張的前提之上。
實際上，防衛性民主若被界定為例外性、暫時性、最低限度的制度維修手段，反而能對司法形成約束。不明文化的狀態，才是最容易導致司法即時判斷被指控為恣意的根源。
六、是否需要明文化防衛性民主？
本文不主張在台灣全面制度化德國式防衛性民主，但主張至少在理論與準憲法層次，明確承認以下原則：
憲法機關不得被制度性癱瘓
防衛性介入僅得作為最後手段
其目的僅在維持憲法最低運作條件
制度修復後，司法必須退場
此種低密度、條件式的明文化，有助於提升可預測性，並降低司法政治化風險。
七、結論：成熟民主的真正考驗
本文最終主張：成熟民主的標誌，不在於權力永遠自制，而在於制度是否具備防止自我毀壞的能力。
2025 年《憲法訴訟法》違憲判決所展現的，並非司法對立法的勝利，而是憲法秩序在臨界點上的自我防衛。真正的危險，不是司法在危機時說了「不可以」，而是當制度被逐步掏空時，再也沒有人能夠說出這句話。
