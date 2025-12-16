憲政陷僵局 鍾佳濱嗆韓國瑜「沒出席就是沒出息」

面對不副署不執行，立委鍾佳濱直言政府只是把國會濫權踩煞車。（圖 / 李怡安攝）

立法院日前通過藍白版《財劃法》修正案，總統府與行政院決定採取「不副署、不公布」，憲政僵局持續延燒。民進黨團幹事長鍾佳濱今天（16日）對此回應，在憲法法庭遭到癱瘓的情況下，行政院不副署是為了替國家「踩煞車」，避免國會濫權這台失速列車持續失速，更嗆韓國瑜沒出席國政茶會，就是「沒出息」。

鍾佳濱表示，近年在藍白挾國會多數下，多項濫權、擴權的修法內容，已遭憲法法庭宣告違憲，然而國會多數不僅未加以修正，反而持續加速推動相關法案。在憲法法庭無法正常運作的情況下，只能由行政院透過不副署的方式，讓這列「失速列車」暫時停下。

鍾佳濱更指出，藍白對自己沒信心，憲法機制在那裡，如果對政院院長不滿意，可以提出倒閣，成功也不見得會解散國會，相關機制不了解就要民眾幫忙背書，要人民上街頭，覺得遺憾，還建議藍白要「多讀書」。

針對賴清德最近頻現身談話，鍾佳濱表示，總統身為國家元首，也是憲法秩序最後的捍衛者，對於當前時局表達憂心，並非無的放矢，而是希望握有國會多數的在野黨能夠就此打住，恐怕只有先用手煞車，才能止住立法院暴衝，不要讓國家陷入更深的憲政危機。

針對未來是否動用憲法第44條的院際調解權，鍾佳濱表示，期盼總統能夠再次啟動院際協商機制，也希望立法院長韓國瑜正視其角色，實際參與協調過程，與總統共同調解憲政機關之間的爭議。

鍾佳濱也提到，韓國瑜日前曾以「未獲黨團授權」為由未出席相關協商，但事實上，今年2月10日，總統曾邀集五院院長進行院際協商，當時韓國瑜亦有出席。他更拿當年的王金平來做比較，他強調，院際協商是憲政責任，若不出席，「那就是沒有出席，也就是沒出息」。



