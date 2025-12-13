憲政風暴 財劃法擬不副署

《財劃法》依法15日要公布，外界推斷成為政院不副署第一槍機率高。圖為立法院12日表決畫面。（本報資料照片）

賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。由於《財政收支劃分法》依法15日要公布，看準憲法法庭無法開庭，外界推斷《財劃法》作為不副署第一槍機率高，第二槍則是停砍公教年金法案，民進黨政策會執行長吳思瑤13日也表態支持不副署；對此，行政院發言人李慧芝僅重申卓揆會以合法合憲的方式來處理。在野則痛批，賴身為國家元首卻帶頭摧毀民主憲政，讓行政院選擇性副署，恐釀成憲政災難。

政院︰以合法合憲方式處理

立院朝野攻防不斷，行政院針對立院11月14日三讀的《財劃法》提出覆議案，本月5日遭藍白否決，緊接著，立法院12日又通過修正《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，停砍退休公教人員年金，並回溯自113年1月1日起不再逐年遞減。

行政院長卓榮泰原本表態，對《財劃法》修正案將採取「不執行」方式反制，不過綠營內部普遍認為，若行政院副署法案並由總統公布，即代表同意該法案內容，若採取「不執行」方式對抗，形同自我打臉，主張應採「不副署」方式，賴清德12日召集「便當會」，雖作出「不副署與副署後不執行都合憲」的共識，但黨內多數認為，行政院採「不副署」方式較為合理。

賴清德昨被問及對國民黨立院黨團挾人數優勢通過反年改修法的看法表示，年金的議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續，過去前總統蔡英文任內花了1年多的功夫，組織委員會、開公聽會，也在立院朝野非常深入的討論，才有這個共識的結果。在這個時候，不應該再走回頭路，「我是希望反年改的法案，還沒有送出立院，朝野都能夠再三思考」。

綠委贊成不副署 稱可以善用

對於藍白聯手否決行政院對《財劃法》修正案所提的覆議案，又聯手停砍公教年金。吳思瑤表示，為確保國家運作無礙，行政院無論是選擇不副署或是不執行，都是以合憲的方法對暴衝的立法院進行反制，「我個人認為不副署是一個可以善用的方法」，也是解決《財劃法》窒礙難行僵局的可行方案。

至於是否對三讀修正通過的停砍公教年金法案提出覆議或不副署，李慧芝未正面回應，僅稱還沒有收到法案，總統已經呼籲立院重新思考，為國人為社會的公平正義好好討論。

國民黨立委楊瓊瓔批評，政院覆議遭立院否決後，總統依法就必須公告施行，總統負有公布法律忠誠義務而非權力，認定法律有無違憲是專屬司法院大法官權限而非總統；總統不公布法律將使該法案處於不明狀態，破壞權力分立，總統難有不簽的空間，這是《憲法》所課予的「明確義務」，絕非政治選項。

藍批以一己之力 否定國民意志

藍委王鴻薇指出，當一個法案由國人直接選舉授予的立法權三讀通過，卻由一個既非人民直選的行政院長用「不副署、不執行」使其失效，以一人之力來否定中華民國全國人民的意志，這憲政上的荒謬顯而易見。行政權越權拒絕副署，選擇性執行法案的作法，將使獨裁成為事實。

民眾黨主席黃國昌也痛批，賴清德以民進黨主席的身分，邀集黨籍立委聚會，竟然公開向社會宣布，行政部門將以不副署或副署不執行立院三讀通過的法案，賴清德身為國家元首，已跨越憲政民主的紅線，沒有一個民主國家的元首會帶頭摧毀民主憲政，「這絕對不是民主法治，而是專制獨裁」。

他也反問賴清德，「請問哪一個民主憲政國家可以由行政權自行決定要不要守法？」請賴總統告訴全體國人，「是只有你賴清德可以不守法，還是每一位人民都有選擇不守法的權利？」