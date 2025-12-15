憲政首例 卓揆不副署財劃法

行政院長卓榮泰十五日召開記者會，正式宣布不副署財劃法，並表示行政院已經窮盡憲政救濟的各種可能，只剩下「不副署」這一途徑。

（中央社）

記者黃翠娟∕台北報導

行政院長卓榮泰十五日宣布不副署財劃法，並表示政院已窮盡憲政救濟的各種可能，只剩下不副署這一途徑。他強調，政院不副署絕非行政權獨大、獨裁，立法院可依憲法增修條文，提出不信任投票（倒閣）來制衡行政院長。卓揆此舉創下憲政不副署法案首例。

朝野對財劃法攻防不斷，行政院提出的財劃法覆議案五日遭藍白否決，依法財劃法最晚須於十五日公告。行政院下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會，卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政委林明昕、財政部長莊翠雲等人出席。

卓榮泰指出，中華民國憲法既然賦予行政院長副署權，面對違憲、違法的各種法律，以不副署停止惡法對國家傷害，是他身為行政院長必須採取的方式，因此「在秉持忠於國家、忠於憲法的至高信念與絕對忠誠下，稍早已就總統的令簽，完成不副署的權力」。

卓榮泰進一步指出，立法院違憲、擴權爭議法案不斷發生，令人遺憾的是立法院長韓國瑜無視憲法，公然拒絕總統邀請，再次關閉討論大門與協商合作往前走的道路，政院提出的財劃法版本也完全無法排入審查，這個時候「行政院已經窮盡憲政救濟的各種可能，而今只剩下不副署這一途徑」。

卓榮泰表示，基於憲法權力制衡的設計，若立法院對行政院不副署的決定有意見，可依憲法增修條文第三條第二項第三款規定，對行政院長提出不信任投票制衡。政院不副署的這項權力，絕非行政權獨大、獨裁，可受立法院獲憲法賦予的不信任案做不同表示。

針對立院再咨請公布財政收支劃分法修正條文，總統賴清德十五日批示，此次修法破壞財政永續，並將箋函五院院長。

卓揆加註不副署意見為「依憲法第三十七條規定，總統依法公布法律，須經行政院院長副署。在憲法上，本院與立法院分別有預算提案權與議決權，以形成國家預算秩序。惟立法院本次修正財劃法，過程與內容悖離民主原則與權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯。本人為維護憲法賦予本院之預算編列權並承擔施政責任，決定基於行政院院長副署權，就本次財劃法修正條文不予副署，以示對憲法的忠誠。」卓揆此舉創下憲政不副署法案首例，過去只有一九九一年時任行政院長的郝柏村，因反對當時總統李登輝的人事案而不副署。