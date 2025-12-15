憲政首例 卓揆不副署財劃法
（中央社）
記者黃翠娟∕台北報導
行政院長卓榮泰十五日宣布不副署財劃法，並表示政院已窮盡憲政救濟的各種可能，只剩下不副署這一途徑。他強調，政院不副署絕非行政權獨大、獨裁，立法院可依憲法增修條文，提出不信任投票（倒閣）來制衡行政院長。卓揆此舉創下憲政不副署法案首例。
朝野對財劃法攻防不斷，行政院提出的財劃法覆議案五日遭藍白否決，依法財劃法最晚須於十五日公告。行政院下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會，卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政委林明昕、財政部長莊翠雲等人出席。
卓榮泰指出，中華民國憲法既然賦予行政院長副署權，面對違憲、違法的各種法律，以不副署停止惡法對國家傷害，是他身為行政院長必須採取的方式，因此「在秉持忠於國家、忠於憲法的至高信念與絕對忠誠下，稍早已就總統的令簽，完成不副署的權力」。
卓榮泰進一步指出，立法院違憲、擴權爭議法案不斷發生，令人遺憾的是立法院長韓國瑜無視憲法，公然拒絕總統邀請，再次關閉討論大門與協商合作往前走的道路，政院提出的財劃法版本也完全無法排入審查，這個時候「行政院已經窮盡憲政救濟的各種可能，而今只剩下不副署這一途徑」。
卓榮泰表示，基於憲法權力制衡的設計，若立法院對行政院不副署的決定有意見，可依憲法增修條文第三條第二項第三款規定，對行政院長提出不信任投票制衡。政院不副署的這項權力，絕非行政權獨大、獨裁，可受立法院獲憲法賦予的不信任案做不同表示。
針對立院再咨請公布財政收支劃分法修正條文，總統賴清德十五日批示，此次修法破壞財政永續，並將箋函五院院長。
卓揆加註不副署意見為「依憲法第三十七條規定，總統依法公布法律，須經行政院院長副署。在憲法上，本院與立法院分別有預算提案權與議決權，以形成國家預算秩序。惟立法院本次修正財劃法，過程與內容悖離民主原則與權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯。本人為維護憲法賦予本院之預算編列權並承擔施政責任，決定基於行政院院長副署權，就本次財劃法修正條文不予副署，以示對憲法的忠誠。」卓揆此舉創下憲政不副署法案首例，過去只有一九九一年時任行政院長的郝柏村，因反對當時總統李登輝的人事案而不副署。
其他人也在看
反制閣揆「不副署」？！蔡正元批「違反鐵律」籲在野彈劾賴清德
[Newtalk新聞] 前國民黨立委蔡正元今天（15日）在臉書粉絲專頁發文，猛烈抨擊總統賴清德與行政院長卓榮泰「違反民主政治的兩條鐵律」，呼籲在野黨立即提出彈劾案，對抗政府無視立法院通過的法律及預算，捍衛台灣民主體制。延續近期立法院與行政院權力衝突，恐引發憲政風暴。 行政院長卓榮泰以立法院11月14日三讀通過財劃法修正案，侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論、施行將對國家發展造成無法回復的危害為由，宣布「依據憲法不予副署」。而蔡正元直指，賴清德與卓榮泰的作法，違反民主政治的核心原則，包括「只有民選合議制國會才能代表人民制訂法律及決定預算」，以及「不論國王、總統或總理，皆無權廢除、修改或無視國會通過的法律及預算」。蔡正元批評，此為「憲政風暴」，在野黨應以彈劾案為槓桿，發動輿論戰。 蔡正元表示，「彈劾總統案半數立委就可成立，成立後可對賴清德發出傳票到立法院受審；賴清德不來發動缺席審判，缺席審判後交付表決；三分之二才能通過，通不過沒關係，可以再提彈劾案，彈劾案不受次數限制」。但事實上，根據中華民國憲法增修條文第4條第7項規定，總統、副總統彈劾案須由立法院全體立法委員二分之一以上提議，並經新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 55
朝野陷入僵局？前行政院長「大仁哥」建議「這件事」一定有辦法解決
立法院藍白兩黨團從去年開始，以人數優勢通過多項爭議法案，行政院甚至已提出8次覆議也遭立院否決，讓朝野陷入僵局。前副總統、前行政院長陳建仁今（15）日下午到雲林受訪表示，一個自由民主法治的國家需要良性溝通，如果朝野能夠坐下來談，一定有辦法解決朝野僵局。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 127
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨
行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 80
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 1 天前 ・ 581
影/府院不副署綠嗆「藍白可提倒閣」 徐巧芯酸幼稚：當我們3歲小孩？
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」反制在野黨，民進黨立委在喊，「不然你們在野黨倒閣啊！」對此，國民黨立委徐巧芯大酸「幼稚」，明明是行政院做得爛，為何是立委要離開？大家來比氣長，「當我們是3歲小孩嗎？」中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 214
被藍白架空的憲法法庭即將復活？本週五開會恐做出「違憲判決」 學者分析：有機會突破枷鎖
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／綜合報導去年藍白陣營修法通過新版《憲法訴訟法》規定參與評議人數不得低於10人、需9人以上同意才能宣告違憲，然而目前司法院僅有8...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 17
財劃法擬不副署恐引憲政風暴 藍營強烈反對
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。依法定程序，已修正通過的《財政收支劃分法》（財劃法）將於15日公布，現傳將成行政院長卓榮泰為首個不副署的案例，在野黨已提出強烈批評，質疑賴清德總統此舉將使獨裁成為事實。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 110
便當會凌駕國會！吳宗憲警告憲政警訊：公僕敢騎在頭家之上撒野
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導針對總統賴清德日前召開「便當會」，討論已由立法院三讀通過的法案去向，國民黨立委吳宗憲今（15）日在臉書發表長文示警，...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 201
批民進黨「邊喊沒錢邊買軍購」！館長嗆有種倒閣：讓更大的民意再投票一次
行政院長卓榮泰提出《財劃法》覆議案遭立法院否決後強硬反擊，總統賴清德更於昨（12）日便當會後定調，將透過「不副署」、「副署後不執行」的方式對藍白進行反制；親中網紅館長（陳之漢）在直播中再度砲轟民進黨「完全沒有得到教訓」。館長12日在直播中數度開罵，譴責民進黨、賴清德政府聯手美國「想方設法掏空台灣」，館長認為，賴政府聲稱中國2027將犯台的言論已被過度渲染，加......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 330
行政院不副署不公布 羅智強：賴清德即將成為台灣尹錫悅
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導針對府院傳出擬以「不副署、不執行」方式回應立法院通過的《財政收支劃分法》修正案，國民黨立法院黨團書記長羅智強今（14...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 57
府院擬「不副署」財劃法 羅智強轟：賴清德恐成台灣尹錫悅
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」，藉此對抗立法院，引發在野黨反彈。對此，國民黨立院黨團書記長羅智強砲轟，倘若總統賴清德和行政院長卓榮泰一意孤行，形同中華民國憲法的劊子手，賴清德恐將成為「台灣的尹錫悅」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
談綠營2026選戰布局 鄭麗文認「1事」史無前例：我們非贏不可
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導備戰2026九合一大選，民進黨已完成台東縣、宜蘭縣、嘉義市、台中市、新北市及苗栗縣的人選提名作業。對此，國民黨主席鄭麗文今（14）日受訪時鬆口坦言，綠營這次史無前例大幅提前相關提名作業，「我們也只好奉陪，因為2026年我們非贏不可」，黨內應協調、初選的都會進行，至於無爭議的選區，也會在最適當的時間進行提名作業。民視 ・ 1 天前 ・ 54
2026年全球七大須關注衝突！台海列第一 經濟學人：中國恐封鎖台灣
人類不只離「世界和平」越來越遙遠，還越來越深陷血腥的戰火之中！英國《經濟學人》專文分析，過去十年全球武裝衝突激增，不少衝突造成格外慘重的死傷，也有一些是潛在的火藥庫，一旦點燃引爆，恐怕足以顛覆區域乃至世界的局勢。隨著2025年邁入尾聲，文章盤點了七大世界衝突熱點，台海位列第一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 44
深夜突發文 卓揆：阻止任何違憲越雷池一步
[NOWnews今日新聞]藍白強渡《財劃法》掏空中央財源，對此行政院明日研擬不副署或不執行，引發在野群起砲轟獨裁專制，行政院長卓榮泰明日將赴總統府出席國政茶敘，今（14）日晚間突發文表示，自己必竭盡全...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 94
轟政院不副署財劃法違憲 藍黨團：賴清德別把癱瘓台南那套搬到國會
[Newtalk新聞] 朝野政黨圍繞《財政收支劃分法》修正案再次嚴重對立，行政院長卓榮泰針對立法院的修法提出覆議，但遭立法院否決後，傳出總統府、行政院已決定朝「政院不副署、法律不公布」方式處理。國民黨立法院黨團今（15日）召開記者會，抨擊總統賴清德、行政院長卓榮泰以違反並曲解《憲法》，呼籲賴清德，不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼搬到國會，請看看韓國前總統尹錫悅的前車之鑑，請回歸《憲法》、尊重民意。 國民黨團書記長羅智強表示，總統公布的法令，行政院長不副署，這是打臉總統，難道賴清德跟卓榮泰有仇？且依據《憲法》規定，行政院向立法院負責，《憲法》第72條規定「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之」，這是《憲法》義務，難道賴清德看不懂中文？「應」的意思是必須做，沒有不公布的選擇權。 羅智強再指，按照《中華民國憲法增修條文》第3條規定，行政院長對立法院三讀通過法律案可以提出覆議，覆議否決後「應」接受，同樣沒有選擇「抗議」或「不執行」立法院通過法律的憲政權力；他要提醒賴清德總統，不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼，搬到國會如法炮製。 國民黨立委吳宗新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 1
反制藍白！財劃法、停砍年金擬「不副署不公布」 黃國昌氣罵：憲政災難
立法院國民黨與民眾黨挾人數多數優勢推動多項爭議法案，日前否決行政院對再修版《財劃法》所提覆議案，12日藍白又聯手停砍年金！傳府院高層拍板針對財劃法將以「不副署、不公布」處理，成憲政首例，對於停砍年金也有意比照辦理。對此，民眾黨主席黃國昌今（14）日批評「這不是憲政首例，這是憲政災難」、「權力監督制衡也可以廢了直接宣布，中華民國從民進黨賴清德登基後，自此走上帝制。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 40
王崑義/賴清德要把中華民國變「中華帝國」？
2020年底《亞洲週刊》封面曾把蔡英文穿上龍袍，並以〈台灣民選獨裁幕後綠營新威權主義現象〉做為封面故事，這個比喻相較於賴清德上台以後，顯然是小巫見大巫，以目前的體制運作來看，賴清德總統更像是一個皇帝，而閣揆卓榮泰也像是一個宰相，兩人聯手亂政，已經把中華民國快要變成「中華帝國」了。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 26
不提倒閣卻喊人民上街 黃國昌率民眾黨團喊話：賴清德懸崖勒馬
[Newtalk新聞] 國眾兩黨日前再度惡修財劃法後，總統府、行政院已定調「不副署、不公布」。對此，民眾黨今（15）日下午於立法院議場前召開「守護台灣民主憲政、拒絕綠色獨裁體制」記者會，黨主席黃國昌率黨籍立委發表談話，強烈批評總統賴清德與行政院長卓榮泰，指其濫用副署制度與拒絕公布法律，已將台灣民主憲政推向危險邊緣。 黃國昌表示，台灣民主憲政已走到歷史關鍵時刻，賴清德政府為對抗國會多數，不惜首創惡例，透過「不副署、不公布」方式，架空立法權、僭越司法權，將權力集中於一人一黨。他批評，行政院覆議失敗後仍拒絕接受國會決議，是對民主制度最嚴重的踐踏，甚至連威權時期都未曾發生。 黃國昌指出，憲法第37條所規定的副署制度，憲政意義在於制衡總統權力，而非作為行政院否決立法院三讀法律的工具。他引述歷來大法官解釋與協同意見指出，行政院必須對立法院負責，副署制度若被扭曲，將構成權力濫用。 張啟楷表示，依憲法增修條文第三條規定，覆議失敗後，行政院院長即應接受立法院決議，若可透過「不副署」翻盤，覆議制度形同虛設，行政院也將不再需要對立法院負責。 林國成指出，民主政治的核心在於尊重民意，行政權與立法權都不得凌駕人新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 7
2026開打？ 高嘉瑜內湖看板被「綠議員取代」
民進黨前立委高嘉瑜要爭取2026回鍋選港湖議員，結果在內湖的看板竟被無預警撤換，而掛上的是民進黨台北市議員王孝維新看板，對此高嘉瑜表示，是被告知才知情，事後打電話了解原來是因為王孝維希望過年能跟選民拜年，盼能把看板放到過完年。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
學者打臉「不副署違憲」說 陳方隅：憲法法庭被封死才失控
[Newtalk新聞] 針對藍白日前再度修正《財政收支劃分法》，府院高層定調將以「不副署、不公布」方式處理，引發外界對憲政運作的高度討論，美國密西根州立大學政治學博士、東吳大學政治學系副教授陳方隅昨（14日）晚間整理個人看法指出，當前最迫切的問題，並非行政院是否行使不副署權，而是憲法法庭被刻意癱瘓，導致整個憲政體制失去處理僵局的核心機制。 陳方隅指出，立法院藍白兩黨透過拉高《憲法訴訟法》審理門檻、杯葛大法官同意權，使案件審理人數門檻高於現有大法官人數，再加上三位大法官消極不作為，直接造成憲法法庭無法運作。他強調，憲法法庭本來就是為了解決憲政僵局而存在，且九成以上案件都是人民權益案件，「真正反對獨裁的人，更應該支持讓憲法法庭恢復運作」。 針對行政院是否有權不副署、總統是否能不公布法律，陳方隅重申自己在2025年11月27日經民連座談會上的立場指出，憲法雖規定總統「應」公布法律，但必須「須」經行政院長副署，從文義解釋來看，副署權本身即是實質決定權。他認為，行政院長本來就可以選擇不副署，使法律無法公告，這正是憲法設計下行政權的職責所在。 陳方隅進一步說明，若立法院不滿行政院不副署的作法，憲政新頭殼 ・ 9 小時前 ・ 13