憲政首例！卓榮泰拍板不副署財劃法 列「三大原因」

立法院藍白黨團聯手修正《財政收支劃分法》，並否決行政院提出的覆議案，引發憲政爭議。行政院長卓榮泰今（15）日召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」指出，行政院「不副署」再修正財劃法，並列出三大原因。此舉成為我國法律案憲政首例。

卓榮泰表示，立法院於今年11月14日三讀通過的財劃法修正案違反憲法規範，行政院依憲法第37條決定「不副署」，主要理由包括三大原因，（一）捍衛憲法權力分立原則。卓榮泰指出，憲法規定行政院提出預算、立法院議決預算，雙方各司其職，以確保政治責任明確。然而，此次立法院修法不僅違反憲法第59條及第70條規定，也將使115年度政府舉債增加2646億元，大幅增加支出，排擠其他重大施政項目，並侵犯行政院施政決策與預算編列權。

廣告 廣告

他強調，過去一年半以來，立法院在野黨團多次擴張權力，包括立法院職權行使法、禁伐補償條例、憲法訴訟法、114年度中央政府總預算案及多項軍警人事法案，每次都涉及違憲疑慮，但因憲法法庭功能受限，無法作出判決，造成憲政僵局。若行政院不堅定捍衛行政權，立法院將成為「球員兼裁判」，破壞民主制衡。

（二）堅守國民主權與民主原則。卓榮泰批評，立法院此次修法未經委員會逐條審查，逕付二讀，且在黨團協商無共識下強行表決，侵害國民主權與民主程序。115年度預算已於8月提交立法院審查，但新修法要求行政院在稅入未增加情況下全數舉債支應，舉債額度超過5600億元，占總預算17.1％，已超過《公共債務法》規定的15％上限，相當於要求行政院違法編列預算，破壞民主法治精神。

（三）確保國家發展及財政穩健，卓榮泰指出，若財劃法施行，將迫使中央財政削減，導致國防外交、AI新十大建設、防洪治水、社會福利及勞健保等重大施政項目受影響，造成國家發展停滯，並由地方政府單獨承擔災害應變工作，影響救災效率。此外，各縣市財源分配將不均，城鄉差距可能擴大，違反憲法第147條「劫貧濟富」的公益原則。

卓榮泰表示，行政院作為憲政機關，有義務忠於憲法；在憲政爭議中，應由憲法法庭做最終判決。然而，由於立法院修訂憲法訴訟法、杯葛大法官人選，憲法法庭無法運作，導致無法彌平憲政爭議，今日為總統依法公布財劃法修正案的最後期限，身為行政院長，他必須堅守三大憲政責任，捍衛民主憲政與國家發展，因此無法副署該法案。

責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

罵韓國瑜「無視憲法、不願協商」 卓揆嗆藍白：可提不信任案制衡

卓榮泰發黑白照「捍衛憲政秩序」 張麗善批：心中只有政治沒法治

國政茶敘如期進行 總統府：盼合憲基礎下推動國政、確保憲政體制完整