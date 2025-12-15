憲政首例 卓榮泰拍板不副署財劃法

（中央社記者賴于榛、高華謙台北15日電）依據程序，立法院11月14日三讀的財劃法版本，最晚須於今天公告。不過，行政院長卓榮泰下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會表示，此版本的財劃法侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論之民主原則、施行將造成國家發展有無法回復的重大危害，將依據憲法不予副署，捍衛憲政。

過往只有時任行政院長的郝柏村曾不副署人事案，卓榮泰此次不副署法案，創下憲政首例。

朝野針對財劃法攻防不斷，立法院去年底修正財劃法釋出中央財源後，藍白今年11月14日再度三讀通過修正財劃法，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。行政院認為三讀條文窒礙難行，向立法院提出覆議案，但未獲支持，今天則確定不副署，法案無法生效。

所謂「副署權」，是指依據憲法第37條，總統依法公布法律，發布命令，須經行政院長之副署，或行政院長及有關部會首長之副署。（編輯：謝佳珍）1141215