即時中心／顏一軒報導

行政院長卓榮泰今（15）日下午召開「捍衛憲政秩序」記者會時宣布，政院將不予副署立法院11月14日三讀之《財劃法》版本，創下憲政首例。對此，陽明交大法律學者林志潔指出，面對藍白立委2年來各種荒誕提案亂修法，政院終於表態「不副署」窒礙難行的法律，她要感謝卓院長以及行政院的承擔。





林志潔表示，《財劃法》先是因為提案內容錯誤百出，分母分子算錯，導致離島和許多縣市無法分配預算，被覆議後再提出的草案，不但挖走中央，4165億元給地方，且到現在依然沒有要求地方要承擔起原本中央的工作，這導致權責不清問題未解，且中央需要為此舉債2992億元，現在藍白立委又要求明年中央仍要維持目前補助地方的總額5455億元，為此中央又必須再舉2646億元，總共舉債5638億元，舉債占歲出比高達17.1％，已超過《公債法》上限15％。

廣告 廣告

她提及，行政院為了《財劃法》已向立法院提覆議8次，均無法獲得立法院有效的解決，行政院當然無法編列違法的預算，也無法執行違法違憲的法律。林志潔不諱言，《財劃法》是否違憲，本應由憲法法庭來決定，但是憲法法庭遭到藍白立委惡意亂修憲法訴訟法又兩度全面封殺大法官提名人而癱瘓，至今快滿一年，無法指望於司法作為仲裁者。

林志潔回顧，過去兩年，包含《財劃法》在內的許多修法，從來不是以國計民生為重，從來不是要監督行政，而是在掏空國家，毀壞台灣民主憲政；身為人民，他們已經多次走上街頭，用各種他們能做的合法方式來表達訴求，現在該是權力分立制衡展現的時刻，「不副署」就是重要的最後手段。

她強調，當然，「不副署」、不公布法律，後續還有連鎖效應，也就是倒閣與國會解散全面改選；而所謂的「倒閣」在法律上指的是：立法院對行政院提出「不信任案」。

林志潔進一步分析，我國憲法規定，立法院得經全體立法委員三分之一以上連署，對行政院院長提出不信任案，若此提案經由全體立法委員二分之一以上贊成，行政院院長就必須應在10天內提出辭職，內閣也將隨之總辭，借此制衡行政院。

她續指，而為了避免立法院一權獨大，行政院長在辭職同時，可以呈請總統解散立法院。換言之，對行政院長提出倒閣的同時，立法院也可能被解散，雙方基於權力分立，互相制衡。

林志潔盛讚，卓榮泰做出「不副署」的決定，是為了法治民主，為了我國財政永續，已是置個人去留於度外的決心，令人敬佩。（雖然她當初認為，在戰略上，第一個不副署的法律比較適合的是《國籍法》修法或動搖健保的中配六改四，但可以理解《財劃法》涉及預算執行的迫在眉睫）。

林志潔說，「台灣不是沒有朝小野大過，但是像過去兩年如此一心一意只想毀壞台灣幾代人累積的根基、獻媚敵對勢力、崩壞國家憲政不遺餘力的作為，是所有人從來未曾想像過的。我們應該有一個共識：不論政黨如何競爭，國家的民主憲政不能動搖」。

最後，她再次感謝卓榮泰與行政院，因為人民是各位的後盾，愛這個國家的所有人，大家一起守護與承擔。





原文出處：快新聞／憲政首例！政院不副署財劃法 林志潔感動：謝謝卓榮泰的承擔

更多民視新聞報導

確定不副署財劃法！談韓國瑜不克出席國政茶敘 卓榮泰批：無視憲法

立法院長需調和鼎鼐卻拒絕「國政茶敘」？陳柏惟「一句話」重批韓國瑜！

《財劃法》通過卓榮泰將不副署！朝野可能走向曝

