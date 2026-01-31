憲政首例！總預算案連「付委」攏嘸 陳其邁：藍白找奇怪理由杯葛

即時中心／顏一軒、許雯絜報導

昨（30）日是立法院第11屆第4會期最後一次院會，藍白兩黨再度挾人數優勢，封殺115年度中央政府總預算案，以及《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，其中總預算案更是連付委都未能達成，創下憲政史上首例。對此，高雄市長陳其邁今（31）日感嘆，若有意見應是在審查時表達，連審查的機會都沒有，就是在杯葛，「我覺得很不應該」。





今日下午1時30分，陳其邁在民進黨高雄市長參選人賴瑞隆、立委李昆澤、高雄市議員何權峰、民進黨高雄市議員第四選區（左營、楠梓）擬參選人尹立等人的陪同下，前往三民區建國三路與立德街口，出席「三鳳中街馬躍迎春年貨祭」，並於會前接受媒體聯訪。

記者提問，總預算案在立法院本會期又卡關了，您若碰到柯志恩委員，是否會再跟她溫情喊話？

對此，陳其邁回應，總預算是攸關國家民生，也有非常多福國利民跟各地方的重大建設，若有意見，應是在審查時來表達，不要杯葛總預算，或連審查的機會都沒有，然後找了很多奇奇怪怪的理由，其實選民都很清楚，這都是在杯葛。

陳其邁強調，杯葛國家總預算就是杯葛建設，讓很多攸關人民的議題，像是長照等重要生活息息相關的事項受阻，「我覺得很不應該」。





