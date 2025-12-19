憲政首例 藍白提案彈劾賴清德

國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團19日在議場門口舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，出席立委手比「倒讚」高喊「賴清德下台」。（姚志平攝）

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，在野黨痛批毀憲亂政，藍白19日上午在立院議場前痛批賴清德總統「已經稱帝」，宣布即刻對賴提出彈劾案，並將到各縣市辦公聽會說明彈劾理由。總統府發言人郭雅慧表示，只要合乎憲政體制，都給予尊重，且在野黨的動作恰好證明立法院有憲政手段可制衡總統，所以完全沒有「行政濫權」。

在野黨立委昨早聚集在立法院議場前舉行「反帝制、反獨裁、反專制」聯合記者會，宣布將提案彈劾賴清德總統，為中華民國憲政史來首例。國民黨團總召傅崐萁痛批，賴清德「已經稱帝」，毀掉台灣民主就是要肆意妄為，國會已無法監督這個怪獸總統，比過去的曹錕、袁世凱更惡質，面對暴力專制的賴清德皇帝，必須勇敢站出來，代表全國民意推翻暴政。

民眾黨主席黃國昌說，中華民國憲政史上從來沒有總統敢拒絕公布國會三讀通過的法律，民主憲政崩壞至此，古今中外看過太多以捍衛國家安全為名毀壞國會體制、進一步走向獨裁的例子，台灣不應也不能再犯相同錯誤。

這是憲政史上首次立院發起總統彈劾案，國民黨團書記長羅智強昨表示，將在23日程序委員會中排案，最快26日院會就可表決；表決通過成案後，就會召開全院委員會討論日程表草案。

羅智強指出，有關在全台舉辦彈劾公聽會，目前在野黨都還在協調，至少第一場公聽會要由立法院舉辦，大方向就是先社會溝通，然後再進行彈劾表決；至於賴總統到立法院說明的形式，羅智強表示不排除採即問即答，且立法院請被彈劾人到院說明的次數也不限一次。

藍白立委18日先在立院司法及法制委員會通過譴責賴清德總統與卓揆，並移請監察院彈劾卓榮泰，昨日再宣告提案彈劾賴總統，郭雅慧表示，在野黨所採取的這兩大動作，恰好足以證明，在憲法上立法院是有手段可以制衡行政院長和總統，「沒有所謂行政濫權這件事」；她說，針對在野的做法，只要合乎憲政體制，都給予尊重。

民進黨發言人李坤城則指出，依據《立法院職權行使法》，總統彈劾案通過後須向「司法院大法官」提出，藍白一手癱瘓憲法法庭，一手卻要提彈劾，根本是「打假球」，且口口聲聲反專制、反獨裁，卻對習近平、普丁噤若寒蟬，嚴重雙重標準。