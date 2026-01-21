憲法判決交公民複決？前大法官：憲判非公投標的 修法恐違憲

國民黨團提案修正《公投法》，將憲法法庭判決納入公民複決項目。民進黨今天(21日)召開公聽會。前大法官黃虹霞在會中表示，憲法法庭判決本質上不是公投標的，更不屬於《公民投票法》應適用範圍，若立法修正，恐怕產生違憲疑慮。

國民黨與民眾黨在2024年底三讀修正《憲法訴訟法》，規定參與憲法法庭評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，致使憲法法庭因大法官人數不足而陷入被癱瘓狀態；去年12月底5名大法官重啟憲法法庭並宣告憲訴法違憲無效。國民黨團則提出《公民投票法》修正反制，欲將憲法法庭判決納入公民複決項目。

民進黨團今日召開公聽會，前大法官黃虹霞在會上表示，依據釋字185號，《憲法》第78條規定「司法院有拘束全國各機關及人民之效力」，因此即使透過法律再交付人民複決，人民也同樣在憲法法庭判決拘束範圍內，不能以公投宣告憲法法庭判決「違憲」或「無效」。她表示，唯有憲法法庭才可以在一定程序下變更大法官自身見解，若立法院要透過修正「公投法」的方式推翻憲判決議，恐怕有違憲疑慮。

黃虹霞強調，《公民投票法》規範公投適用核心範圍是「法律之複決」、「立法原則之創制」，主要都是以「直接民權」的方式監督代議政治下的立法院；而「重大政策之複決」則是對應監督行政機關，這些公投法適用範疇都非用於監督司法。她說：『(原音)憲法法庭的判決它的效力就是憲法的位階的效力，沒有任何一個機關、包含總統可以透過任何的方式，除非它讓這個憲法法庭自己變更自己的見解，否則沒有辦法用其他方式來宣告憲法法庭判決無效。』

東吳大學法律系特聘教授張嘉尹認為，憲法法庭裁判的效力本就是審查權的一部分，屬於司法權的核心領域，不屬於任何權力分立下的中央機關或人民可以否決的事項，若公投法修正允許對憲法法庭裁判進行公民複決，已抵觸權力分立原則，逾越《憲法》所許可的公民複決界限。

台大法律系副教授林春元則用「棒球賽」比喻，表示若裁判判決後，球迷跟球員都不滿意結果而訴諸投票，看似符合「球迷與球員才是主體」的想像，但最終比的將不再是球賽本身，而是「誰比較會動員」。他強調，若「以民主為名」削弱憲法法庭的權威，往往不會帶來更好的民主，反而可能造成一連串憲政危機。