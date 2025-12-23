「憲法判決可交人民公投」 藍提案排入26日立法院會

謝銘洋等5位大法官在人數不足情況下，19日召開憲法法庭，作出114年憲判字第1號判決，指立法院三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，引爆高度爭議。立法院程序委員會今（23日）通過國民黨團提出《公民投票法》第2條及第30條條文修正草案，讓憲法法庭裁判也可經由公投交由人民複決。該案將排入26日立法院會進行處理。

立法院23日程序委員會。（中天新聞）

立法院今天中午召開程序委員會，通過民眾黨團的議事日程草案，將傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌領銜的總統賴清德彈劾案、傅崐萁提的《公投法》第2條及第30條條文修正草案等列入26日的立法院會；另包含行政院版財劃法草案、1.25兆國防特別預算條例等19案則暫緩列案。

國民黨團推動「公民投票法第2條及第30條條文修正草案」，提案內容指出，除了總統、副總統彈劾案以外，憲法法庭就《憲法訴訟法》第一條第一項第一、二、四、五、六款所列案件，如涉及國家重要制度、政策、機關權限、地方自治、政黨存續或法律規定等案件，作成憲法裁判時，若人民對裁判意旨難以接受，或憲法裁判有明顯重大違法時，亦應如同複決法律般，得由人民依法發動公投複決，推翻大法官所做的憲法裁判，以符合民主原則及國民主權原則，避免憲法法庭成為失控的憲政怪獸。

國民黨團書記長羅智強。（中天新聞）

草案規定，一旦經由公投通過並公告結果後第3日起失效，被宣告違憲的法律也恢復效力。

另外，針對重大政策的公投，總統或權責機關也要在3個月內為實現公投案內容；經創制或複決的重大政策，行政機關於3年內不得變更。

提案說明指出，113年憲判8號「實質廢死判決」，違反全國八成民意；114年憲判1號，「5人判決」違法行使憲法審查權，破壞憲法法庭裁判制度，踐踏國民主權原則及權力分立原則。

國民黨團書記長羅智強表示，攸關國家重大國政，就像賴清德說的「更大的民主」，一旦發生爭議，應該交給人民做共同決定，所以這次《公投法》修正把這一塊明文化，這是國民黨團推動修法的基礎背景。

