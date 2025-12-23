「憲法守門人」變「國賊」 藍白立委到監察院陳情彈劾卓榮泰

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

在野黨立委11月14日在立院再通過修正《財政收支劃分法》，但行政院長卓榮泰宣布不副署、不執行，連帶拒絕編列在野立委通過的《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》，提高軍警人員待遇、退休福利等預算，及公教停砍年金改革相關法案。國民黨團、民眾黨團與軍公教團體今（23）日上午前往監察院，提出彈劾卓榮泰陳情案，呼籲監委依職權調查、彈劾卓榮泰，在覆議遭否決後拒不副署，已逾越行政權限，構成重大違法失職。

國民黨團、民眾黨團與軍公教團體今（23）日上午前往監察院，提出彈劾卓榮泰陳情案，呼籲監委依職權調查、彈劾卓榮泰。（圖／國民黨團）

藍委翁曉玲表示，卓榮泰是全國最高行政首長，必須依法行政。但近幾個月以來，卓榮泰院長違法行政、違反行政分立原則，對於立法院所通過法律，包括《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》，提高軍警人員待遇、退休福利等，均不編列預算。此外，立法院剛通過再修正《財劃法》，以及《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》等公教年金停砍法案，卓榮泰院長不副署、不執行。

翁曉玲指出，卓揆提出的覆議案已經遭立法院否決，就必須依法行政，接受立法院所通過的決議，沒有任何理由和空間拒絕編列。因此，國民黨團、民眾黨團與軍公教相關退休協會代表，對卓榮泰院長違法失職行為，共同向監察院提出彈劾告發狀，希望監察院能依職權調查卓榮泰院長違法失職的事證。

黨團副書記長徐巧芯表示，《軍人待遇條例》修正案三讀通過，相關預算並沒有編列，卓榮泰院長並未提出覆議，修正案也經總統公告，行政院長副署，這代表行政院並沒有窒礙難行之處，只送到憲法法庭聲請釋憲。但在憲法法庭在做任何處分前，行政院就選擇不編列預算，這就是卓榮泰院長不依法行政的過程。

徐巧芯說，當賴清德總統質疑，今年總預算立法院為何沒有開始審查？事實上行政院所編列送到立法院審查的預算，是一份沒有依法行政的違法預算。徐巧芯呼籲行政院，請盡速送出一份合法預算才是正辦，立法院才能審查。徐巧芯指出，現在軍人非常辛苦，面對賴政府引起的兩岸間紛擾，讓現職16萬國軍疲於奔命。

徐巧芯進一步指出，現在政府對國軍弟兄非常嚴格，各式法律加嚴制定種種制裁刑罰，但是對於給予國軍弟兄合理薪資，賴政府卻不願在立法院三讀法律案通過後編列。徐巧芯進一步表示，無論是「1219事件」，還是兩岸緊張氛圍，他們都站在第一線保護國人。立法院通過為志願役加薪法案，或是義務役薪資達國家最低薪資標準，都是保障軍人能夠養家無後顧之憂；但行政院就是不願編列相關預算。

徐巧芯表示，一份違法的總預算，立法院要如何能審查？國民黨團、民眾黨團今天站在監察院前共同向賴清德總統請命，你是三軍統帥，公布的法律不該是廢紙一張，志願役弟兄正等待115年開始能領到志願役加給。徐巧芯強調，今天到監察提出對卓榮泰院長的彈劾，是要讓他意識到，在憲法法庭未做出裁決之前，必須依法編列預算，否則就是違法。

副書記長王鴻薇說，再修正的《財劃法》，立法院已經否決行政院的覆議，行政院長依憲法就應該接受，並實施，但卓榮泰院長選擇不執行，這是哪們子的憲法守門人？立法院通過停砍公教年金修正案，難道賴卓體制可以決定、選擇執行或不執行法律嗎？王鴻薇表示，國民黨團捍衛立法院的立法權，捍衛台灣法治社會精神，國家樑柱不容卓榮泰院長說拆就拆。

