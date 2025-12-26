憲法明定總預算須年底審完？黃國昌翻民進黨舊帳打臉 喊話賴清德說清楚「不要問A答B」
針對明年度總預算遲未審查，總統賴清德昨出席活動時說，「憲法明文規定，明年度預算立院要在今年12月31日前審完」。對此，民眾黨主席黃國昌今天（26日）表示，自己回去複習《憲法》，但從第一條到最後一條，完全沒看到賴所說的條文。他指出，賴清德過去在行政院長、立委任內，總預算也曾拖過當年度，「不是早就違憲了嗎？」他要賴清德出來說清楚講明白，「不要問A答B」。
民眾黨立院黨團今天上午舉行記者會，黃國昌指出，賴清德昨天發表的言論，讓他看了非常驚訝，賴稱依中華民國憲法規定，立法院必須要在年底以前審查完總預算。
黃國昌說，自己昨天聽完後趕快回去複習中華民國憲法，他從第一條看到最後一條，完全沒看到賴所說的條文，所以他要非常誠懇的請教賴清德，「你所說的中華民國憲法規定在哪一條？不要迴避問題、不要問A答B，請賴清德今天站出來說清楚講明白」。
黃國昌說，賴清德過去當台南市長時，是非常有名的「三不市長」，不進議會、不提施政報告、不接受總質詢，他可能在當台南市長時覺得這樣還過得好好的，遭監察院彈劾他也不痛不癢。
黃國昌直言，所以賴清德現在當上總統後，從「三不市長」進一步升格成為「三不總統」，不依法公布法律、不依法執行法律，最後的大絕招是他根本不守法，「自居為超越法律、超越憲法的男人賴清德」。
黃國昌說，這位超越憲法的男人賴清德正在毀壞台灣的民主憲政、踐踏台灣的民主法治，這也是為什麼藍白今天要在立法院處理彈劾賴清德的提案，這就是最好的寫照。
黃國昌接著回顧，民進黨在2019年完全執政，總統、行政院長、立法院長全都是民進黨的人，那時的總預算也是拖到隔年1月才審查完畢。「請問賴清德，民進黨當初不就集體違憲了嗎？」
黃國昌進一步說，陳水扁主政時期總預算三讀通過的時間，全都超過當年度的年底，在民國96年度，總預算甚至到當年的6月15日才三讀通過，「按照賴清德這位超越憲法男人的標準，20幾年前就在違憲，違憲到賴清德成為行政院長繼續違憲」。
黃國昌最後酸說，搞了半天，嘴巴說中華民國憲法是災難的男人，自己把中華民國憲法變成了災難。
更多鏡報報導
藍白提案彈劾賴清德 吳思瑤酸：有時間搞空包彈卻不審預算
藍白彈劾總統時程表曝！明年1月邀賴清德赴立院說明 預計5/19記名投票
賴清德籲藍白審總預算否則別談憲政 傅崐萁嗆：違法總統強迫國會當共犯？
其他人也在看
賴清德稱「憲法規定明年度預算今年底要審完」 許甫開酸：您說的是哪部？
總統賴清德今（25）日出席活動致詞時提到，「憲法明文規定，立法院對明年度預算要在今年12月31日前審完」，此言論一出，引發在野黨抨擊。對此，有意投入2026台北市松信區議員選舉的民眾黨前副秘書長許甫吐槽，根本沒有這規定，「總統，您說的憲法是哪部？」中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 234
賴清德批在野無資格談憲政 民眾黨：不副署不公布不執行的三不總統還想多個不要臉？
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導明年度中央政府總預算尚未付委，總統賴清德今（25）日表示，若立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算，不要再和人家談什麼...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 35
台南消防月曆、水車採購都找她 美魔女設備商曝光｜#鏡新聞
檢廉調查台南市消防車採購案，24號搜索台南市消防局等八處，並帶回十人訊問，偵辦後認定前台南市消防局長李明峯，與科技公司楊姓女業者共同收受另一名曾姓消防設備商賄賂300多萬元。由於兩名被告涉嫌重大，有逃亡、湮滅證據或勾串證人的風險，法院裁定羈押，囚車畫面也曝光；巧的是，這天剛好是台南市長黃偉哲就職滿七週年，耶誕節晚上，李明峯被解送看守所，也成為黃偉哲任內，第三位涉貪遭裁定羈押的局處首長。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
轟藍白用各種理由擋總預算案 賴清德動怒：有什麼資格跟人家談憲政？
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導115年度中央政府總預算案持續卡關，至今在立法院仍未付委審查。總統賴清德今（25）日喊話立法院儘速排審，同時罕見公開痛批...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 50
政院修法立委赴中納管！翁曉玲指「無聊法案」 鍾佳濱反嗆：立院自找的
行政院院會今（26日）將通過《兩岸人民關係條例》修法，除對所有公務員赴中納管外，針對民選公職人員，包括立委等，也建立赴中審查許可制，違法者將處以罰鍰。日前赴中參加廈門台商協會活動的國民黨立委翁曉玲上午開嗆這是「無聊法案」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱反擊，「禮失而求諸野」，立法院自己不訂規範，就只能由別人來訂，這是立法院自找的。三立新聞網 setn.com ・ 38 分鐘前 ・ 2
無腦？彈劾總統跨不了門檻 綠黨團批：把憲判當空氣、把彈劾當道具
[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨今（26）日在立法院報告事項提出兩個版本、皆針對總統的彈劾案，並持續主張不服憲法法庭相關判決、要求立法院以決議方式推翻憲判結果。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱回應指出，藍白此舉「把憲判當空氣，把彈劾當道具」，不僅矛盾，更是違憲作為。 鍾佳濱表示，過去憲法上的彈劾權從未被使用，原因很清楚，彈劾案要「過半數才能提出、三分之二才能通過立法院決議」，而且最終要交付憲法法庭審理。他直言，如今藍白一方面在立法院「譴責、否定」憲法法庭決定，卻又想啟動彈劾程序，邏輯上根本自相矛盾。 鍾佳濱提到，藍白今天在討論事項第一案，就要用立法院決議來推翻憲判決定，這是企圖以多數決凌駕憲政秩序。他強調，依憲法第77條與第78條，司法院是全國最高司法機關，憲法法庭負責違憲審查與統一解釋法令命令，司法院就是最高的解釋憲法機關，「立法院用多數決議來不尊重、甚至推翻憲法法庭解釋，完全是違憲的舉動，憲法本文讀一讀就懂。」 他也質疑，藍白既然聲稱不接受憲法法庭的決議，卻又要提出總統彈劾案並交由憲法法庭審理，「你左手說憲法法庭決議我不遵守；右手要提出總統彈劾案，未來要交給憲法法庭審理。請問未來憲新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 5
嗆立法院卡預算 國民黨轟賴清德「政治渣男」：只想掌權不想負責
總預算卡關，賴清德總統怒嗆立法院「有什麼資格談憲政」，國民黨痛批政治渣男原形畢露，竟然怒嗆民意沒資格監督。 國民黨發言人牛喣庭今天（26日）接受中廣新聞網千秋萬事節目主持人王淺秋訪問時表示，憲法中廣新聞網 ・ 3 小時前 ・ 11
藍白又來！彈劾賴清德案擬「這天」投票 總統府回應了
即時中心／顏一軒報導立法院國民黨、民眾黨團聯合提案彈劾總統賴清德，今（26）日交付全院委員會審查。民眾黨團稍早公布，將於明（2026）年1月14、15日召開共兩場公聽會、4月27日舉辦聽證會，並於5月19日賴統總就職兩週年前夕，進行彈劾案記名投票。對此，總統府回應，立法院對於行政院長或總統，本來就有相關的制衡手段，只要是合法合憲、程序完備，都會給予尊重。民視 ・ 31 分鐘前 ・ 發起對話
總預算卡關近3,000億元 主計長陳淑姿：12萬新生兒補助恐受影響
總預算卡關近3,000億元將影響民生與國家計畫，行政院主計長陳淑姿於今（24）日財委會指出，其中包括生育補助、AI投資及災害預備金，若遲未核准，恐衝擊12萬名新生兒及未來科技發展。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 9
憲法規定預算一定要31日前審完？黃國昌翻民進黨舊帳打臉要賴清德說清楚
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導總統賴清德昨（25）日說，「憲法明文規定，立法院對明年度預算要在今年12月31日前審完」。民眾黨主席黃國昌今天說，他要非...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 8
架空民主監督賴清德政府毀憲亂政 行憲日民團嚴正聲明
【記者 張達威／台北 報導】今（12月25日）天是中華民國行憲紀念日，為守護民主制衡，重建民生，捍衛人民主權，台灣好報 ・ 23 小時前 ・ 1
賴清德批立法院不審預算別談憲政 黃國昌：惱羞成怒秀下限
總統賴清德今（25）日表示，如果立法院沒辦法如期審查中央政府總預算，就不要再談什麼憲政。對此，民眾黨主席黃國昌批評，這些話由曾說中華民國憲法是災難的賴清德口中說出，真的是無比諷刺，「菩薩畏因，眾生畏果」，一個連最基本要守法都做不到的總統和行政院長，不好好檢討，還惱羞成怒、秀下限，早已被全民看破手腳。黃國昌質疑，請問賴清德，是誰允許行政院可以不依法編列立法院三......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 6
憲法法庭變成對臺灣民主最危險的威脅
美國開國先賢亞歷山大·漢密爾頓(Alexander Hamilton)曾說司法部門既不像行政權掌握軍隊，也不像立法權控制預算，所以對美國民主社會的潛在危害最小。日前臺灣憲法法庭的五位大法官公然違反舊制與新制《憲法訴訟法》所規定三分之二成員數的評議門檻，且未遵循正常審議程序，就片面宣布新版憲訴法違憲。本來臺灣大法官的黨派附庸性就比美國最高法院更明顯，只是沒想到竟然有這麼多位大法官一方面踐踏最根本依法行政、依法審判的鐵則，另一方面又完全不顧自己的歷史名聲，硬生生地將憲法法庭變成對臺灣民主最危險的威脅。奔騰思潮 ・ 1 天前 ・ 15
AI基本法主管機關 國科會：朝人工智慧島目標邁進
（中央社記者趙敏雅台北24日電）立法院會昨天三讀通過人工智慧（AI）基本法，明定中央主管機關為國科會。國科會今天表示，將負責國家人工智慧戰略特別委員會的幕僚作業，未來也將協同各部會共同推動AI產業發展，朝「人工智慧之島」目標邁進。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 118
（專訪）連晨翔當爸認了！「房事」壓力不小 揭婚後不跟爸媽住原因
連晨翔、方志友在TVBS影集《舊金山美容院》飾演無血緣兄妹。連晨翔上個月迎女當爸，自曝父親是他心中的「全能偶像」，數學、理財到拍戲的台語教學，都是爸爸手把手教學。多年前已在樹林置產的連晨翔，談到買房過程顯得十分真性情，被問及是否為現金買房，他高八度驚喊：「怎麼可能一次付清，又不是買車。」他說雖然是在自由時報 ・ 3 小時前 ・ 3
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 54
原計畫聖誕節發動攻擊 張文提早行動原因曝光
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 恐攻魔人張文上周五在捷運北車、中山站南西商圈丟擲煙霧彈、隨機殺害3人。警方反覆抽絲剝繭調查發現，張文早在本月13日有預定大同區的千慧旅館作為「作戰總部」，但他還埋藏伏筆，另外也預定大同區的紫園飯店，預定聖誕節入住，警方表示，這兩間飯店都是同時間下訂，但最後因存款不足無法刷卡付款，張文只能以現金訂下千慧旅館。 本月19...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 60
台日高中對抗賽／意外甲子園冠軍投手被打退 幫忙吸水在日本是應該做的
中信盃台日高中棒球對抗賽25日新莊棒球場開打，晚間黑豹旗冠軍平鎮高中以2：2與日本九州聯隊和局收場，九州先發投手新垣有絃僅投2.2局就被平鎮高中打退場，賽後九州總教練加藤慶二坦言，新垣有絃是陣中的王牌投手「沒想到會被台灣打的那麼輕鬆...」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 14
南珉貞聖誕夜被求婚「嫁了」101點燈羞捧玫瑰花甜笑 幸福模樣粉全炸鍋
韓籍啦啦隊女神「富邦三本柱」南珉貞來台發展近2年，人氣一路攀升，成為球迷心中最具代表性的韓籍啦啦隊員之一。今年她第一次在台灣度過聖誕節，昨（25）日她社群平台instagram曬出多張捧著玫瑰花的高空夜景美照，畫面流出「被求婚」幸福氛圍，瞬間引發粉絲們紛紛炸鍋。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 9