憲法明定總預算須年底審完？黃國昌翻民進黨舊帳打臉 喊話賴清德說清楚「不要問A答B」

針對明年度總預算遲未審查，總統賴清德昨出席活動時說，「憲法明文規定，明年度預算立院要在今年12月31日前審完」。對此，民眾黨主席黃國昌今天（26日）表示，自己回去複習《憲法》，但從第一條到最後一條，完全沒看到賴所說的條文。他指出，賴清德過去在行政院長、立委任內，總預算也曾拖過當年度，「不是早就違憲了嗎？」他要賴清德出來說清楚講明白，「不要問A答B」。

民眾黨立院黨團今天上午舉行記者會，黃國昌指出，賴清德昨天發表的言論，讓他看了非常驚訝，賴稱依中華民國憲法規定，立法院必須要在年底以前審查完總預算。

黃國昌說，自己昨天聽完後趕快回去複習中華民國憲法，他從第一條看到最後一條，完全沒看到賴所說的條文，所以他要非常誠懇的請教賴清德，「你所說的中華民國憲法規定在哪一條？不要迴避問題、不要問A答B，請賴清德今天站出來說清楚講明白」。

黃國昌說，賴清德過去當台南市長時，是非常有名的「三不市長」，不進議會、不提施政報告、不接受總質詢，他可能在當台南市長時覺得這樣還過得好好的，遭監察院彈劾他也不痛不癢。

黃國昌直言，所以賴清德現在當上總統後，從「三不市長」進一步升格成為「三不總統」，不依法公布法律、不依法執行法律，最後的大絕招是他根本不守法，「自居為超越法律、超越憲法的男人賴清德」。

黃國昌說，這位超越憲法的男人賴清德正在毀壞台灣的民主憲政、踐踏台灣的民主法治，這也是為什麼藍白今天要在立法院處理彈劾賴清德的提案，這就是最好的寫照。

黃國昌接著回顧，民進黨在2019年完全執政，總統、行政院長、立法院長全都是民進黨的人，那時的總預算也是拖到隔年1月才審查完畢。「請問賴清德，民進黨當初不就集體違憲了嗎？」

黃國昌進一步說，陳水扁主政時期總預算三讀通過的時間，全都超過當年度的年底，在民國96年度，總預算甚至到當年的6月15日才三讀通過，「按照賴清德這位超越憲法男人的標準，20幾年前就在違憲，違憲到賴清德成為行政院長繼續違憲」。

黃國昌最後酸說，搞了半天，嘴巴說中華民國憲法是災難的男人，自己把中華民國憲法變成了災難。



