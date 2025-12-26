憲法明文規定總預算年底前須審完？黃國昌嗆賴清德：民進黨2019年集體違憲？

明年度中央政府總預算案迄今卡關立法院程序委員會，國防1.25兆元軍事採購特別預算也在程序委員會4度被封殺，總統賴清德25日批評在野黨，若無法如期審查總預算，有什麼資格再談憲政？對此，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（26）日反嗆，賴清德從「三不市長」升格成「三不總統」，自居超越法律、憲法，卻正在毀壞台灣的民主憲政、踐踏台灣的民主法治。

賴清德昨日出席桃園國際機場第三航廈北登機廊廳啟用典禮，他在致詞時說道，「憲法明文規定，立法院對明年度的預算，要在今年12月31日以前要審定完畢，結果今天已經25日了，剩下6天了，連到委員會審查都沒有，還卡在程序委員會，如果立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算的話，不要再跟人家談什麼憲政了，連最基本的國家發展、國家建設，人民需要的預算，都可用政治的理由來阻擋的話，還有什麼資格再談憲政？所以我今天是語重心長。」

民眾黨立法院黨團今日上午召開記者會，黃國昌表示，賴清德的言論讓他非常驚訝，他聽完後趕快去複習《憲法》，但從第一條到最後一條，完全沒有看到賴清德所說的明文規定，「所以今天開記者會第一個問題，要非常誠懇的請教賴清德總統，您所說的中華民國憲法規定在哪一條，說明年以前必須要審查完總預算？不要迴避問題、問A答B，請賴清德總統今天站出來說清楚、講明白。」

由於賴清德在任台南市長期間，曾於2015年喊出在台南市議會時任議長李全教涉及賄選釐清前，他和市府官員不會進入議會，黃國昌批評，賴清德在任台南市長時就是非常有名的「三不市長」，不進議會、不提施政報告、不接受總質詢，可能是當台南市長時還過得好好的，監察院彈劾也不痛不癢，因此當上總統後，就升格成「三不總統」，不依法公布法律、不依法執行法律、根本不守法。

「他自居為超越法律、超越憲法的男人。」黃國昌痛批，賴清德這名超越憲法的男人，正在毀壞台灣的民主憲政、踐踏台灣的民主法治。他舉例，2019年民進黨完全執政時，總預算也是拖到隔年1月才審查完畢，「請問一下賴清德總統，當初你們不就集體違憲了嗎？」若照賴清德的憲法，時任總統蔡英文、時任行政院長的賴清德本人及時任立法院長蘇嘉全，不是都早就違憲了嗎？

黃國昌列舉，前總統陳水扁在任期間，2001年度到2006年度總預算都是在1月才審查完畢，2007年度更是拖到6月15日才三讀，賴清德當時還是立委；蔡英文主政時期，民進黨在國會過半，年底前總預算沒審完也比比皆是，「按照賴清德這位超越憲法男人的標準，20幾年前就在違憲了，違憲到賴清德成為行政院院長的時候繼續違憲，搞了半天，嘴巴說中華民國憲法是災難的男人，自己把中華民國憲法變成了災難。」

不過，值得注意的是，儘管2007年度中央政府總預算案延宕至2007年6月15日，才經立法院於院會三讀通過，但依照立法院公報紀錄，2007年度中央政府總預算案其實在2006年11月20日，各委員會就已完成分組審查，預算及決算委員會通過分組審查結果；對照2026年度中央政府總預算案審查進度，至今仍未被程序委員會排入院會議程，因此至今未經院會通過交付各委員會審查。



