憲法是台灣避戰護身符

在台灣目前的政治生態中，《中華民國憲法》被視為一部備受爭議的憲制文件。它既是國家運作的根本依據，也是統獨爭論的核心戰場。對某些人來說，憲法是台灣不得不背負的歷史包袱，是跨時代、跨地理、跨主體的「殘存框架」；但對另一些人而言，它是一面保護台灣安全、確保台海不被單方面改變現狀的法律盾牌。那麼，在今日的現實條件下，《中華民國憲法》究竟是台灣的枷鎖，還是護身符呢？

首先，我們必須承認，《中華民國憲法》與台灣的現狀確實存在巨大的落差。

對許多主張「台灣正常化」的人而言，這部憲法是台灣無法成為「正常國家」的根源。台灣無法像一般國家那樣透過修憲來重新定義領土、國家名稱，因為稍有觸碰，北京便視為「台獨修憲」，美國也視為「挑戰現狀」，國內更會爆發巨大的政治對立。在此情況下，《中華民國憲法》確實像是一副枷鎖，把台灣綁在一個「離不開中國」的框架裡。

然而，用「枷鎖」來簡化這部憲法的全部意義，卻又是充滿無知與短視。《中華民國憲法》與《憲法增修條文》所塑造的「現狀」，乃是台美互動的基礎。美國支持台灣，不是支持某種政治理想，而是支持「現狀不被片面改變」。只要台灣不宣布法理獨立，北京就沒有「武力統一的法律藉口」。台灣不接受一國兩制，但卻還能維持自身的民主制度和實質自治，憑靠的正是這部憲法所維繫的「模糊但可持續」的狀態。因此，這部憲法讓台灣的治理得以穩定運作，從中央到地方，無論是代議制度、司法體系還是總統選舉，都能在憲法架構下正常運行。

換言之，至少在目前的國際與兩岸局勢下，憲法反而是台灣的「法理護身符」，能讓台灣在地緣政治風暴中維持一定程度的可預測性。因此，台灣最大的問題不是憲法本身，而是兩大陣營賦予了它過度的政治符號。

更深層的問題在於台灣缺乏對未來國家定位的共識。有些人要「法理台獨」、有些人要「維持現狀」、有人喊「憲法一中」、有人期待「和平協議」。在如此分裂的情況下，任何憲法改革都會被解讀為政治動作，造成社會對立與國家分化。

台灣目前的挑戰，就是如何在國家定位與人民安全之間取得共識。台灣必須將「免於戰爭」作為國家生存的最高戰略，因為台灣既沒有條件「打」，更沒有實力「戰」。一個有智慧的領導人，應該將《中華民國憲法》視為一個可以讓台灣免於戰爭並逐步累積兩岸善意的「安全緩衝」，理性務實地處理兩岸關係，而不是將自己困在意識形態的拉鋸之中，最終成為美國的代理人戰爭，生靈塗炭，國破家亡！（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）