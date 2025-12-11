憲法是台灣避戰護身符
在台灣目前的政治生態中，《中華民國憲法》被視為一部備受爭議的憲制文件。它既是國家運作的根本依據，也是統獨爭論的核心戰場。對某些人來說，憲法是台灣不得不背負的歷史包袱，是跨時代、跨地理、跨主體的「殘存框架」；但對另一些人而言，它是一面保護台灣安全、確保台海不被單方面改變現狀的法律盾牌。那麼，在今日的現實條件下，《中華民國憲法》究竟是台灣的枷鎖，還是護身符呢？
首先，我們必須承認，《中華民國憲法》與台灣的現狀確實存在巨大的落差。
對許多主張「台灣正常化」的人而言，這部憲法是台灣無法成為「正常國家」的根源。台灣無法像一般國家那樣透過修憲來重新定義領土、國家名稱，因為稍有觸碰，北京便視為「台獨修憲」，美國也視為「挑戰現狀」，國內更會爆發巨大的政治對立。在此情況下，《中華民國憲法》確實像是一副枷鎖，把台灣綁在一個「離不開中國」的框架裡。
然而，用「枷鎖」來簡化這部憲法的全部意義，卻又是充滿無知與短視。《中華民國憲法》與《憲法增修條文》所塑造的「現狀」，乃是台美互動的基礎。美國支持台灣，不是支持某種政治理想，而是支持「現狀不被片面改變」。只要台灣不宣布法理獨立，北京就沒有「武力統一的法律藉口」。台灣不接受一國兩制，但卻還能維持自身的民主制度和實質自治，憑靠的正是這部憲法所維繫的「模糊但可持續」的狀態。因此，這部憲法讓台灣的治理得以穩定運作，從中央到地方，無論是代議制度、司法體系還是總統選舉，都能在憲法架構下正常運行。
換言之，至少在目前的國際與兩岸局勢下，憲法反而是台灣的「法理護身符」，能讓台灣在地緣政治風暴中維持一定程度的可預測性。因此，台灣最大的問題不是憲法本身，而是兩大陣營賦予了它過度的政治符號。
更深層的問題在於台灣缺乏對未來國家定位的共識。有些人要「法理台獨」、有些人要「維持現狀」、有人喊「憲法一中」、有人期待「和平協議」。在如此分裂的情況下，任何憲法改革都會被解讀為政治動作，造成社會對立與國家分化。
台灣目前的挑戰，就是如何在國家定位與人民安全之間取得共識。台灣必須將「免於戰爭」作為國家生存的最高戰略，因為台灣既沒有條件「打」，更沒有實力「戰」。一個有智慧的領導人，應該將《中華民國憲法》視為一個可以讓台灣免於戰爭並逐步累積兩岸善意的「安全緩衝」，理性務實地處理兩岸關係，而不是將自己困在意識形態的拉鋸之中，最終成為美國的代理人戰爭，生靈塗炭，國破家亡！（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）
其他人也在看
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 215
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 1 天前 ・ 213
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 1 天前 ・ 173
五角大廈「機密簡報」曝光！美國恐無力保台 顧立雄回應了
美國《紐約時報》曝光美國戰爭部「優勢簡報」機密文件，內容指出「美軍已不再具備20年前的壓倒性優勢，恐怕無力保台」，現在解放軍擁有足夠飛彈，若發動軍事行動，可能在美國先進武器靠近台灣前，就把那些武器摧毀台視新聞網 ・ 17 小時前 ・ 287
劉寶傑嗆馬英九「賣台」砲轟他這2件事變了
[NOWnews今日新聞]資深媒體人劉寶傑近日撰文指出，兩岸不應定調為內政問題，有人強調《憲法》一中就是為難台灣人。他昨（10）日接受專訪再指出，他知道馬英九在變，而且這個變化惡劣，令他非常厭惡，講白...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 174
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 33
張啟楷挑戰嘉義市長！他嗆藍白合拖累這族群
[NOWnews今日新聞]民眾黨日前證實，最快將在12月底前，提名現任不分區立委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌同時強調，此舉也是民眾黨對藍白整合釋出的重要訊號。對此，網紅「小商人」昨（10）日發文認...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 61
賴清德黨主席保衛戰「保五綠、攻五藍」 黃暐瀚分析這五縣市最有翻轉機會
2026九合一選舉進入備戰狀態，各陣營陸續拍板各縣市人選。政治評論員黃暐瀚分析最新選戰情勢。他指出民進黨的戰略是穩固「五綠」本命區，並且進攻「五藍」執政縣市，包括宜蘭縣、台東、嘉義市、新竹縣以及彰化縣。風向台灣 ・ 1 天前 ・ 441
13架中俄戰機「日本周邊」聯合飛行！驚見核轟炸機 小泉進次郎怒：明顯示威
日中關係劍拔弩張，中國軍機繼日前以雷達2度照射日本戰機後，昨（9日）中國與俄羅斯戰機又在日本周邊進行聯合發行，派出的機種包含Tu-95、轟-6轟炸機等，挑釁意味濃厚。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 192
美派核打擊能力B-52轟炸機 偕日本戰機共飛 高規格武力展示 反制共軍雷達事件 力挺盟友堅定不移 紐時：美軍有3大困境 難恐保台？｜全球聊天室｜#鏡新聞
5:13 反制中國 日盡快安排川高會 7:01 日韓歷史糾葛 獨島爭議再起 ◎《紐約時報》近日揭露五角大廈的機密文件「優勢簡報」，指出美國在多次兵推中「通通輸給中國」，凸顯美軍在台海衝突中面臨的嚴峻挑戰。報告顯示，中國已累積大量廉價、靈活且技術先進的武器，部署了多種橫跨第一、第二島鏈的飛彈，能打擊台灣、日本、南韓、關島等關鍵節點。 ◎美國仍依賴航母、巨型潛艦等昂貴武器，美國軍工業也因產能老化、受大型承包商壟斷而難以快速大量生產彈藥。中國不只部署靈活，戰術也是花樣百出。例如在台海、黃海都運用灰色地帶戰術，壓縮他國防衛空間與反應時間。面對日益複雜的區域局勢，印太盟友如南韓正積極強化國防、提升軍武出口並與美國深化合作，成為區域安全布局中的關鍵力量。 ◎墨西哥眾議院在10日通過一項提案，計畫對中國以及其他沒有跟墨西哥簽署貿易協定的亞洲國家，加徵關稅，現在法案已經送交參議院審理。墨西哥的作法，除了是為保護國內生產商，也被認為是配合美國川普政府，以關稅手段對中國施壓，同時也加強美墨加三國的「北美關稅壁壘」。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 8 小時前 ・ 6
13輛遊覽車500名位光復鄉災民 議會前廣場舉牌抗議
地方中心／花蓮報導花蓮縣光復鄉洪災，造成嚴重死傷、家園幾乎全毀。但花蓮縣府明年度高達400多億的總預算裡，卻沒有編列相關預算，不只讓議長張峻很火大，大罵"乾脆他不用幹了"，今天500多位災民一早搭著遊覽車，到議會前陳抗，還有人開怪手載著佛祖街的土來抗議，出面接受陳情的副縣長只回了，一切依法辦理。手舉布條，喊出災民需要被重視。週四一早，13輛遊覽車，載著500多位光復鄉災民，有人拄著拐杖，還有人坐著輪椅，到花蓮縣議會前廣場，舉牌抗議。光復鄉災民表示，我們要了解，光復鄉的災民不是只有閩南人，他有阿美族新住民，更重要的就是我們的心在哪個地方，是在自己的家園。災民們痛批，縣府有錢放煙火，卻沒錢編列重建預算。還有人把怪手開來現場，把佛祖街的土，帶來抗議。災後過了將近兩個月，但明年115年度總預算高達400多億，"災後復原與重建"卻一毛也沒編。災民到議會，遞交陳情書給議長張峻，議長當場向災民道歉，表示自己心情沉重也很難過。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議長張峻表示，張峻在這邊先向大家說聲對不起，大家辛苦了，我沒有看到徐榛蔚縣長，向我們鄉親來道歉，完全都沒有，這非常非常地不合理，我們花蓮縣議會一定會跟大家站在一起，爭取最後的權益。花蓮縣議員(無)蔡依靜表示，我看不見花蓮縣政府的誠意，直到今天沒有編列明年度的預算。跨黨派議員輪流砲轟花蓮縣政府，議事廳內，還有災民在二樓高舉表語抗議，對著議場下方大聲喊話。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議事進行到一半，雙方意見不合，氣氛瞬間緊繃，議會吵成一團，議長張峻直接衝向吳建志議員座位前理論，雙方面對面爆發激烈口角，場面相當火爆。花蓮縣副縣長顏新章表示，謝謝，(會編列重建預算嗎)依規定。議場內外，一片鬧轟轟，災民們只希望，縣府拿出誠意，協助他們一起重建家園。原文出處：花縣府沒編重建預算 500人載來佛祖街泥土抗議...不見徐榛蔚 更多民視新聞報導花蓮明年401億預算未列光復洪災 議長張峻嗆:乾脆不用幹了2025企業射箭聯賽頒獎典禮！台灣新世代好手詹豪杰、邱意晴受矚目徐榛蔚出來！光復逾500災民不滿未編洪災預算 赴縣府抗議畫面曝民視影音 ・ 15 小時前 ・ 13
黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」 郭正亮認同：這個人口大縣要特別注意
媒體人黃暐瀚日前針對2026選情分析指出，國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣，2026年可能面臨「藍天變綠地」的挑戰。對此，前立委郭正亮也提醒，國民黨不要只關注六都，因為黃提到的這5個縣市，民進黨可能有機會，這裡面的人口大縣是彰化縣，要特別注意。郭正亮在政論節目《新聞大白話》表示，黃暐瀚提及那5個縣市，確實值得國民黨注意。郭正亮首先提到，宜蘭......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 3
民眾檢舉台南知名牛肉湯「小強」醬汁桶泡澡 衛生局稽查結果
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南市政府衛生局針對民眾於網路上反映位於北區牛肉湯店家衛生疑慮，衛生局當互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
談戰爭「照常上班」遭砲轟！苗博雅回擊：台灣被占領我會第一批被殺
即時中心／潘柏廷報導台北市議員苗博雅先前在直播時指出，現代戰爭不是所有人都在戰場，她舉例，雖烏克蘭被俄國攻擊3年，但沒被占領的地區還是照常「上班上課」；因此當金門、馬祖被攻擊時，民間部分其實很多社會活動還是維持正常運作。豈料，這段話卻遭媒體、藍營側翼扭曲砲轟，使得苗博雅昨（9）日深夜發長文反擊喊，若台灣被中共佔領，她絕對是第一批被抓甚至被殺的。民視 ・ 1 天前 ・ 12
谷立言喊話願赴立院說明國防預算！國民黨要繼續親中？
論壇中心／郭芳瑜報導美國在台協會(AIT)處長谷立言近日接受節目專訪時表示，自己期待在立法院審查相關預算時，能回答國會朋友們的各項問題。桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中指出，AIT的主管直接說願意前往立法院說明，這是極為罕見的，國民黨如果要繼續配合中共的政策，那也不用再談2028了。針對賴清德總統提出的1.25兆國防特別預算案，日前二度遭藍白聯手封殺，谷立言說，他相信台灣社會跟政治領袖能凝聚共識，和平與對話必須與嚇阻共存。于北辰表示，如果台灣成為破口，整個印太地區的和平跟自由航行權都會受到影響，所以連谷立言都跳出來解釋。于北辰也說，常常有人講說，不知道有沒有2028，如果國家真的被共產黨赤化，「那也沒有所謂的立委了」，所以國民黨應該好好想一想，是否還要繼續配合中國的政策，「再繼續親共，全部都沒了」。原文出處：谷立言喊話願赴立院說明國防預算！于北辰：國民黨再繼續親中談何2028？ 更多民視新聞報導「助理費除罪化」關鍵餐會？吳靜怡揭內幕：我會檢舉！最信任反成破口？高翬3關鍵事證恐送昌進土城？陳玉珍提助理費除罪化背後目的不單純？王義川：是煙霧彈！民視影音 ・ 9 小時前 ・ 1
共機雷達照射日本F-15 日中熱線打不通
[NOWnews今日新聞]日本航空自衛隊的F-15戰鬥機在6日遭到中共解放軍的艦載殲-15戰鬥機以雷達照射，日方強烈抗議，日中緊張關係加劇。中國軍方媒體公開了一段音檔，聲稱是中國軍機對自衛隊機進行雷達...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 76
幕後／藍營趕推助理費除罪想衝年底前過關 不甩外部壓力但內部藍委也反彈
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導國民黨中央與黨團合謀推動中央及地方民代助理費除罪化等多項修法，將公費助理費從直接匯入助理本人戶頭，改回為統歸民代本...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
陳水扁將上主持台 開新節目邀市長候選人 何景榮：抓準賴清德「這弱點」....
[Newtalk新聞] 前總統陳水扁近日表示，將與《鏡電視》合作開設新節目〈總統鏡來講〉，預計於明年初開播。該節目因應 2026 年將舉行的地方首長選舉，預計將邀請獲民進黨提名的候選人擔任來賓，近期陳水扁亦訪問邱議瑩，並公開支持陳亭妃參選台南市長，顯然試圖再次影響政局。 陳水扁與談邱議瑩。圖：翻攝自陳水扁新勇哥物語 陳水扁與談陳亭妃。圖：翻攝自陳水扁新勇哥物語 淡江大學助理教授何景榮在〈新聞大白話〉節目中評論道，他認為陳水扁相信賴清德難以取得中間選民支持，固須進一步鞏固深綠基本盤，在這樣的情況下因忌憚得罪獨派，不會對陳水扁有太大反應。他提到，對比蔡英文執政時期，由於受到較多中間派支持，這才使陳水扁較難有發揮空間。 另一方面，國民黨籍立委洪孟楷則批評，〈總統鏡來講〉雖是以談話性節目的名義，實際上很可能帶有政治元素，有違背令陳水扁得以保外就醫的「四不原則」的疑慮，即不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪。這一問題待節目播出方能定奪，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹也對此回應道，新聞台若違反相關規範，將依法處理。查看原文更多Newtalk新聞報導(影) 泰總理竟稱不記得川普停火協新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2
宏都拉斯「親中派」全軍覆沒！國會席位歸零 議長拒認結果
宏都拉斯於上（11）月30日舉行總統大選，但開票結果至今仍未出爐。截至9日，兩名親台候選人得票數遙遙領先，讓主張親中的現任國會議長芮登杜（Luis Redondo）相當不滿，於10日晚間召開記者會痛斥黑幫介選，並以其所屬的「救世主黨」國會席次全數歸零為證，公開表明拒絕承認大選結果。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 81
在野二度封殺「1.25兆國防預算」 總統：讓民意審查｜#鏡新聞
立法院程序委員會，昨天（12/9）在野黨再次阻擋，1.25兆的國防特別預算的特別條例審查，今天（12/10）總統賴清德出席活動時，也特別停下來受訪，喊話在野黨應該理性務實，讓預算案進入審查，並根據民意進行刪減、調整。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 6