憲法法庭下午3時舉行憲訴法判決記者會

（中央社記者林長順台北19日電）司法院今天公布，下午3時將舉行憲法法庭114年憲判字第1號判決「憲法訴訟法案」記者會，這是憲法法庭自去年10月間113年憲判字第11號後，首次宣判。

立法院去年12月間通過立法委員提案修正的憲法訴訟法，增訂憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，除另有規定外，應經大法官現有總額10人以上參與評議，且同意違憲宣告人數不得低於9人之評決門檻規定。

前司法院長許宗力等7名大法官去年10月31日卸任後，立法院2度否決總統賴清德所提名的7名大法官人選。受限於人數門檻、缺額無法補足，憲法法庭這1年來多只能先就聲請案件進行程序審查，做出受理或不受理裁定。統計至今年11月底，尚有未結案件473件。（編輯：方沛清）1141219