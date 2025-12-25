憲法法庭不如管委會？小法官貼文開轟：踐踏憲法很徹底

憲法法庭5名大法官逕行判決憲訴法修法失效，引爆大法官自己不守法的憲政危機。圖為憲法法庭牌匾。（資料照）

憲法法庭5位大法官宣告憲訴法修法違憲，但開會人數甚至未達舊版憲訴法6人門檻，知法犯法遭網友嘲諷有如反派「五老星」。不只民眾黨重砲抨擊憲法法庭淪為政黨打手，連法官論壇不少人也不忍了，直批就算新修憲訴法也合法有效，五老星把憲法踐踏得很徹底。

「大法官變成大神官，小法官在法官論壇也開轟了！」蘇一峰25日發文提到，法官論壇貼文質疑，只有一位代理院長謝銘洋出席評議也可以通過釋憲，這有道理嗎？也有法官分析，謝銘洋等大法官自創「把3個大法官排除」的這種神奇的規則，憲法被踐踏得很徹底！

廣告 廣告

蘇一峰指出，有法官表示，現在立法院通過總統公布，形式上就是合法有效的《憲訴法》，大法官真的要宣告違憲等湊齊10個人，人數夠了，判決違憲那是大法官的權力，大家會邊罵邊遵守，不會質疑大法官憲判的效力。

網友表示「社區管委會開會比5個大法官守法」、「人數不足就是判決無效，再說什麼都一樣」、「大法官為政治服務，而且服務對象竟是府院，多可怕的司法界黑暗，台灣民主實質倒退清朝帝治時代」、「小學生的班會，還比較守規矩」、「一個人就可以審判的日子不遠了」。

【看原文連結】