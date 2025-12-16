憲法法庭不是大法官不夠、沈伯洋回顧藍白「報仇修法」提高門檻實質卡住：不到一年的事情想騙過去？

停擺已久的憲法法庭，近日傳出將於本週五召開「憲法法庭確認裁判文本評議」，大法官針對涉己的《憲法訴訟法》做出違憲與否判決的可能性極高。綠委沈伯洋今（16）日回顧，憲法法庭不是人不夠，而是藍白「報仇」修法將門檻提高，導致實質被卡住，「才不到一年的事情，就想這樣騙過去？」

「憲法法庭的問題，根本不是人不夠的問題，一堆人在偷換概念」，沈伯洋今日深夜在臉書發文表示，憲法法庭的問題，是藍白在去年修法，直接把「大法官開會門檻」提高，導致憲法法庭實質被卡住。

為什麼這要做呢？沈伯洋解釋，因為藍白去年試圖國會擴權，把立法院變成最高機關，最後被憲法法庭宣告違憲，所以藍白直接對憲法法庭「報仇」，「才不到一年的事情，就想這樣騙過去？」

