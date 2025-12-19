憲法法庭人數門檻惹議！ 王鴻薇：大法官竟然可以開除大法官

憲法法庭今（19）日針對今年初經立院三讀、總統公布的《憲法訴訟法》部分條文作成判決，認定其修正內容違憲，並立即喪失其效力。對此，國民黨立委王鴻薇痛批，釋憲案僅有五位大法官，排除三位不願參加的大法官，進行「違法宣判」。這其中的「信賴」數學，竟然出現5大於6，大法官開除大法官的無法無天職場霸凌。

國民黨立委王鴻薇。（資料圖／中天新聞）

王鴻薇指出，大法官今天判決去年十二月立法院通過的憲訴法違憲，但即使是回到舊制來看，舊制憲法訴訟法第30條規定：「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。」以現在8人來算，判決也應該要有6人。但是「114年憲判字第1號判決」僅有5人，無論是「新制」還是「舊制」統統都是違法判決，這種判決當然不可能有效力。

王鴻薇直指憲法法庭違法宣判。（圖／王鴻薇臉書）

王鴻薇強調，更誇張的是，判決內容居然說「已在職的大法官持續拒絕參與評議，…無異於缺額，而不應計入大法官現有總額的人數內。」把反對你的，拒絕違法判決的有良心的大法官，把他們直接排除在現有總額，什麼時候變成大法官可以開除大法官，這是什麼無法無天的職場霸凌。

王鴻薇痛批，只要是反對者就可以被剔除，那永永遠遠也沒有反對者出現了，這樣憲法法庭真的是丟臉至極。

