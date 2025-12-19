憲法法庭今判憲訴法修正案違憲 3大法官提不同意見書

憲法法庭今判決憲訴法修正案違憲。(記者楊心慧攝)

〔記者張文川／台北報導〕立法院去年10月三讀通過憲法訴訟法修正案，規定參與評議大法官的人數不得低於10人；宣告同意違憲的人數不得低於9人，民進黨立院黨團51位立委今年1月於總統公布前，向憲法法庭提起憲法訴訟；目前僅存8位大法官的憲法法庭，今天認定憲訴法修正案的立法程序有明顯重大瑕疵，牴觸憲法，即日起失效；但蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官共同提出不同意見書，認為未合法組成之憲法法庭自始不具審判權，5位大法官合議的判決當然無效。

不同意見書指出，憲法法庭未依法合法組成時，自始不具審判權，由5位大法官署名作成的判決，依法不生效力。憲法法庭是否具有作成判決的權限，關鍵在於法庭本身是否依法合法成立，而不在判決內容如何自圓其說。

不同意見書指出，憲法就司法院及大法官的組織事項，除自為規定外，採憲法委託立法的模式，立法者依此所制定的司法院組織法與憲法訴訟法，構成憲法權力分立制度之一環。依現行有效憲法訴訟法明文規定，憲法法庭作成判決須有大法官至少10人，然而目前在任大法官僅8人，依法無從成立憲法法庭。

3位大法官認為，修正後憲訴法規定是總統明令公布的有效法律，非經立法院依法變更、廢止，或由合法組成的憲法法庭依法宣告失效前，對憲法法庭、大法官均具有絕對拘束力，即便成為憲法審查標的，其效力也不因此喪失或暫停。

蔡宗珍等人指出，由5位大法官署名作成的「114年憲判字第1號判決」，形式上一望即知不符法定人數要件，屬顯然無效。大法官或憲法法庭不具「組織自主權」，無權自主決定憲法法庭組成法定人數，也不可以「程序自主權」為名，自行決定或變更憲法法庭合法組成要件的權限。

不同意見書指出，針對有特殊急迫性或時限性的案件，法理上原可考慮類推適用憲訴法第30條第5項規定，由全體大法官參與評議，經大法官四分之三同意，作為例外依法組成憲法法庭並進行裁判的可能途徑，但這項見解未獲其他大法官支持，因此未能採行。

最後，不同意見書認為，對於憲法法庭無法正常運作的現實困境，根源在於大法官缺額的事實層面，根本解決之道在於依憲法程序補足大法官缺額。

