憲法法庭今宣告《憲訴法》修正條文違憲 白委痛批不合法也不合規

憲法法庭。(本報資料照片)

《憲訴法》修正條文規定，大法官總額15人，參與評議人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，依法目前8位大法官無法作成違憲判決，但憲法法庭今天（19日）依然做出判決違憲、立即失效，回到修法前狀況；白委林國成痛批，憲法法庭這種霸道作為，不僅不合法，也不合規。

針對憲法法庭宣告《憲訴法》修正條文違憲，憲法法庭宣告復活；林國成痛批，憲法法庭要做出判決要有10人，現在8人可以做出對自己有利害關係的判決，「這就是違憲」，連基本的法治精神跟憲法所規定的實質出席都沒有，「哪裡來的判決？」

他說，這種判決凸顯憲法法庭霸道的作為，司法應該是人民最後一道防線，可是沒有想到大法官做出這些裁定，「不合法也不合規」，賴政府要把憲法體制完全破壞，要蕩然無存殆盡以後才甘願嗎？

林國成痛批，很明顯賴清德就是做皇帝，大法官明明8人不能開會，自己去做裁定當執政的東廠，這是大法官不值得尊敬的一個血淋淋的例子，這些大法官比一個小孩子都不如。

