憲法法庭今年第二起判決出爐！答案揭曉「扣繳補充保費案」

憲法法庭今天下午將公布今年第二起憲法判決，答案揭曉並非萬眾期待的「總預算案」，而是與僱主和勞工權益息息相關的「補充保費案」，一名土木包工業者聘請兼職，不滿代繳31000元補充保費，寬限期到了還被裁罰三倍、93000元，因而認為《全民健康保險法》相關規定違憲，聲請法規範憲法審查。至於大法官會做出什麼決定，下午3點見分曉。

本案聲請人為全晟土木包工負責人陳冠均，業者在2017年給付3名兼職人員各59萬5663元、63萬6, 226元及39萬1156元，這些錢被歸類於《健保法》第31條第1項第2款所稱「非所屬投保單位給付之薪資所得」，因而依同條第1項規定必須收取補充保費（費率1.91%），原本應由扣費義務人給付時先扣除，給付次月底，再向衛福部中央健康保險局繳納。

但業者未依規定繳納，健保署2019年查核時發現，因此通知補繳，但業者超過寬限期仍未繳納，健保署因此裁處3倍罰鍰93000元。業者申請爭議審議、訴願均遭駁回，打官司也遭台北地院、台北高等行政法院駁回，因此聲請裁判憲法審查。

聲請人主張，依《健保法》規定，將補充保費的繳納，從納稅義務人移轉到僱用人身上，還規定不及扣繳必須先「墊繳」，形同剝奪僱用人使用自身「金錢所有權」的財產權能，侵害人民受到《憲法》保障的財產權。聲請人認為，從量能課稅的觀點來看，納稅義務人才是最後負擔稅捐的人，扣費義務人並非履行自己的納稅義務，僅是負擔「程序義務性質」的行為義務，如果不繳還得科處一到三倍的罰鍰，體系不合，《健保法》的規定違反「實質關聯」 手段性，已然違憲。

聲請人認為，《健保法》第31條第1項第2款、同條第2項、第85條及〈補充保費辦法〉第4條第1項，達反《憲法》第15條「財產權」、第23條基本權及第153條「保護勞工政策」 意旨，希望宣告這些條文違憲。

司法院於今天下午3點，將由憲法法庭書記廳長許碧惠、新聞及法治宣導處處長吳定亞召開記者會說明。

藍白立委於2024年12/20合力通過《憲法訴訟法》修正案，拉高大法官評決門檻，導致僅存8名大法官的憲法法庭停擺1年，在楊惠欽、蔡宗珍及朱富美等3名大法官退出評議的狀況下冬眠一年，去年12/19由現任司法院代理院長謝銘洋在內的5名大法官具名做出判決，宣告《憲訴法》部分修正違憲自即日起失效，徹底擺脫立院挾制。

楊惠欽等3大法官則投稿在法學雜誌，反批5名大法官判決無效，憲法法庭爆發前所未有的內戰。

即使藍白陣營揚言不甩判決、主張判決無效，憲法法庭仍持續前進，今年1/2又產出今年度第一起新判決，但標的並非眾所矚目的中央政府總預算案，而是與民眾訴訟權有關的羈押程序律師準抗告權。據悉，憲法法庭仍有諸多棘手案件待審，其中最具急迫性的，包括「2025年度中央政府總預算案」，憲法法庭於去年8/6評決受理，但判決迄今尚未出爐。

