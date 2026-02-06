憲法法庭今年第2號判決出爐 健保法固定倍數罰鍰「過苛」判違憲

憲法法庭今（6日）公布115年憲判字第2號判決。（翻攝自憲法法庭網站）

憲法法庭民國115年憲判字第2號判決「違反全民健康保險法扣費義務之裁罰案」今（6日）出爐，宣判認定《全民健康保險法》第85條以固定倍數處以罰鍰之規定，因未考量個案差異恐導致處罰過苛，不符責罰相當原則，要求相關機關於2年內依判決意旨檢討修正。

該案聲請人全晟土木包工陳姓負責人在給付3名兼職員工薪資時，因該所得屬《健保法》第31條規定之「非所屬投保單位給付之薪資所得」，經健保署通知後未於限期內繳納補充保費，遭依同法第85條處以應扣繳金額固定3倍之重罰。

陳姓負責人不服裁罰，於行政救濟敗訴後聲請憲法審查，主張法律強行要求給付者承擔代扣、代繳保費的行政責任與風險，已嚴重侵害財產權，並違反比例原則與憲法保障的基本權利，認為該規定應屬違憲。

憲法法庭審理後指出，雖健保法第85條規定係為節省健保資源之耗費，充實健保財源，促進保險費負擔公平性之正當公益目的而設，然而，該規定就違反義務之扣費義務人，以應扣繳之補充保險費金額，作為裁處違反扣費義務罰鍰金額之唯一標準，並處以固定倍數之罰鍰，卻未考量個案狀況，可能造成處罰過苛而有情輕法重情形，不符責罰相當原則，抵觸憲法第23條比例原則，與憲法第15條保障人民財產權之意旨有違。

為此，法庭要求，相關機關應於判決公告日起2年內依判決意旨檢討修正規定，且在修法完成前，相關機關及法院於個案適用該規定時，應依此判決意旨，於有顯然過苛之情形，仍得參酌個案違規情節，裁處適當之罰鍰金額，不受規定所定按應扣繳金額1倍或3倍罰之限制。

憲法法庭今公布的115年憲判字第2號判決雖非外界緊盯的「中央政府總預算釋憲案」，卻是繼去年底法庭復活後的第3起判決。回溯過往，藍白立委因修正《憲訴法》大幅提高判決門檻，並兩度杯葛大法官人事案，導致憲法法庭空轉1年；直到去年12月19日，憲法法庭宣判「114年憲判字第1號判決」，指憲訴法修正案違憲失效，才得以恢復運作。





