即時中心／張英傑報導

憲法法庭今（6）日就「違反全民健康保險法扣費義務之裁罰案」作出115年憲判字第2號判決，認定《全民健康保險法》第85條以「應扣繳補充保險費金額」作為唯一裁罰基準，並採固定倍數罰鍰的規定，可能導致個案處罰顯然過苛，違反比例原則與責罰相當原則，部分違憲，相關機關須於判決公告起2年內完成修法。









由於憲法法庭現任大法官中，蔡宗珍、楊惠欽、朱富美3人持續拒絕參與評議，對此，憲法法庭表示，為使憲法法庭正常、持續、有效運作，由實際參與評議的5名大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥做成判決。隨後，6日下午3時，由憲法法庭書記廳長許碧惠、新聞及法治宣導處長吳定亞，召開記者會說明。

根據全民健康保險法第85條規定，扣費義務人未依第31條規定扣繳保險對象應負擔之補充保險費者，保險人得限期令其補繳外，並按應扣繳之金額處1倍之罰鍰；未於限期內補繳者，處3倍之罰鍰。

快新聞／憲法法庭今年第2號釋憲案宣判 健保扣費罰鍰被判過苛違憲

憲法法庭新聞及法治宣導處長兼發言人吳定亞。（圖／民視新聞資料照）

本案聲請人為陳姓土木包工業者，於106年度分別給付3人薪資所得，不過3人未投保全民健保，依法應扣繳補充保險費，卻未依規定辦理，健保署限期通知補繳未果後，依健保法第85條規定，按未扣繳金額裁處3倍罰鍰，金額達9萬3千元；對此，陳姓土木包工業者不服，提起行政訴訟均遭駁回，遂聲請憲法審查。

憲法法庭指出，立法機關為確保健保財源、促進保險費負擔公平，設計由所得給付端扣繳補充保險費，並以行政罰確保制度運作，目的本屬正當公益。然而，系爭規定僅以應扣繳金額為唯一裁罰基準，並分別以1倍或3倍固定裁罰，未考量違規行為的可歸責性、違規情節輕重、逾期時間長短及補正情形等因素，也未預留裁量空間或設置合理上限，恐在部分個案中出現「情輕法重」的過度處罰。

同時，憲法法庭強調，行政罰涉及對人民財產權的限制，應符合責罰相當與比例原則，對於僅負協力性扣費義務、非實質保費繳納義務人的扣費義務人，若一律依高額保費金額倍數裁罰，卻無法因應個案差異，恐已逾越合理必要程度，因此在此範圍內「違憲」。

判決要求，相關機關須於2年內依判決意旨，檢討修正法規；在修法完成前，主管機關及法院於個案適用時，若認裁罰顯然過苛，得依個案情節酌減罰鍰金額，不受現行1倍或3倍固定倍數限制；至於陳姓土木包工業者，其餘針對健保法第31條及相關辦法的聲請，憲法法庭則裁定不受理。

最後，憲法法庭表示，本判決主筆大法官為蔡彩貞，大法官呂太郎提出協同意見書，大法官謝銘洋、陳忠五、尤伯祥均加入協同意見書。

