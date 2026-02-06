憲法法庭今年第2號釋憲案宣判 下午3時說明

其他人也在看
非總預算案！ 憲法法庭今下午宣判「健保扣費義務裁罰」釋憲
國民黨、民眾黨立委2024年底聯手強勢三讀通過憲訴法修正案，導致憲法法庭空轉1年，憲法法庭去年12月19日「114年憲判字第1號判決」，宣判憲訴法修正案違憲失效，讓憲法法庭得以復活。憲法法庭今中午公布下午3時將開「115年憲判字第2號判決－違反全民健康保險法扣費義務之裁罰案」，新判決並非外界關注的「
憲法法庭今年第二起判決出爐！答案揭曉「扣繳補充保費案」
憲法法庭今天下午將公布今年第二起憲法判決，答案揭曉並非萬眾期待的「總預算案」，而是與僱主和勞工權益息息相關的「補充保費案」，一名土木包工業者聘請兼職，不滿代繳31000元補充保費，寬限期到了還被裁罰三倍、93000元，因而認為《全民健康保險法》相關規定違憲，聲請法規範憲法審查。至於大法官會做出什麼決定，下午3點見分曉。
普丁補給線遭斷？俄燃油列車大爆炸 火球衝三百米高
（記者許皓庭／綜合報導）俄羅斯坦波夫地區於本月4日下午發生嚴重鐵路事故，一列運載燃油的貨運列車在行經科切托夫卡 […]
眷改條例不副署 卓榮泰：捍衛憲法權力分立原則
為解決台北市慈仁八村50戶住戶遷移事宜，立法院會日前三讀修正通過《國軍老舊眷村改建條例》第3條。行政院今天（6日）表示，由於修法只適用在某眷村，且無視個案司法敗訴確定、悖離個案立法禁止原則，修法結果將增加老舊眷村改建基金財務負擔，也明顯違反憲法平等原則，因此行政院長卓榮泰決定不副署。
李貞秀被攻、他卻沒事？郭正亮：看更多機密
[NOWnews今日新聞]民眾黨遞補不分區立委李貞秀的「雙重國籍」爭議持續延燒，儘管中選會已頒發當選證書，但內政部態度依舊強硬，內政部長劉世芳更公開表態，將拒絕李貞秀索取涉及機敏的政府資料，引發輿論熱...
115年第2號釋憲案宣判 憲法法庭下午3時說明
（中央社記者林長順台北6日電）司法院今天表示，憲法法庭民國115年憲判字第2號判決「違反全民健康保險法扣費義務之裁罰案」出爐，下午3時由憲法法庭書記廳長許碧惠、新聞及法治宣導處長吳定亞召開記者會說明。（編輯：李錫璋）1150206
憲法法庭持續運轉！2/6有新判決出爐
國民黨、民眾黨立委2024年底聯手強勢三讀通過憲訴法修正案，導致憲法法庭空轉1年，憲法法庭去年12月19日「114年憲判字第1號判決」，宣判憲訴法修正案違憲失效，讓憲法法庭得以復活。憲法法庭行事曆日前公告，2月6日當天將有「確認文本評議」，照過去慣例也就是會有新判決，外界關注是否為「中央政府總預算釋
韓媒點名林昱珉「韓國殺手」 WBC台韓戰成關鍵
（中央社記者謝靜雯台北6日電）世界棒球經典賽今天公布各國30人名單，韓國媒體OSEN用「韓國殺手」形容林昱珉，提到台灣投手群陣容強大，也表示台灣不再是「黑馬」，直言韓國想要晉級8強，與台灣比賽將是關鍵一役。
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以
纏訟15年！勤美創辦人何明憲判刑3年2月定讞 啟動防逃
上市公司勤美集團創辦人何明憲，被控於台中「大廣三」、「金典酒店」不良債權交易案，將勤美子公司給付給勁林公司的報酬，回流到自己口袋裡。高等法院台南分院更三審去年4月依證券交易法特別背信罪判何3年2月徒刑，發還、沒收或追徵犯罪所得7009萬元，最高法院駁回上訴定讞。
民進黨台北市長人選年前出爐？才說「盼那人點頭」 新潮流要角最新回應
2026地方大選各陣營布局進入白熱化階段，民進黨方面台南、高雄等南部縣市初選結果出爐後，又以首都台北市長人選最受到關注，日前雖壯闊台灣創辦人吳怡農開響第一槍，表態力爭民進黨提名，但綠營可能人選仍是傳聞不斷。日前曾說最強人選「大家心裡有數的」前立委段宜康今（6）日重申，一定會推出最優秀的人選，但盼外界要有耐心。2026年九合一大選將在11月28日登場，民進黨4......
1000萬發票幸運兒還沒領！獎落桃園消費明細曝光 財政部疾呼只剩1個月
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導統一發票又有「千萬幸運兒」尚未出面領獎！財政部賦稅署指出，114年11-12月期特別獎共開出17張，兌獎期間自2026年2月6...
摩斯雞塊「長出毛」疑似菜瓜布！消費者嚇到沒胃口 業者回應了
該名消費者當日上午在社群平台Threads貼出照片與影片表示，自己正在食用平時相當喜愛的摩斯雞塊時，發現其中一塊雞塊上方出現灰黑色不明毛狀物，讓她感到相當不適。她也提到，右昌店過去曾多次發生漏給餐點的情況，這次又出現疑似異物，更讓她感到憤怒與失望。貼文曝光後，吸...
寒流將至「雲街」現身！鄭明典曬圖：冷空氣南下將影響台灣
冷平流雲系出現！前中央氣象局長鄭明典今（6）日在臉書PO出衛星雲圖，說明冷平流雲系指的就是「雲街」，是冷空氣流經暖水面的特徵；一股冷空氣往東出海，另一股冷空氣往南擴展，影響台灣的是往南的這股冷空氣。
台中榮總兩醫師涉讓廠商執行手術 各100萬元交保
台中榮總表示經調查最新影片，確認有兩名醫師違法讓廠商執行手術，已決議停止兩人業務。台中地檢署表示，涉案的兩名醫師昨天凌晨經複訊後，依違反醫師法聲押。台中地方法院今天上午召開羈押庭審理。
貴金屬價格驚驚漲 央行全面下架歷年生肖套幣封貨不賣了！
財經中心／陳妍霖 陳威余 台北報導央行每年都會發行生肖紀念套幣，吸引大批民眾收藏，但因貴金屬白銀價格驚驚漲，吸引大批民眾搶購，為了避免湧現套利潮，央行將過往尚未售出的生肖紀念套幣全面下架回收，倒是錢幣市場，炙手可熱，以去年央行發行的蛇年生肖套幣來說，原本售價1900元，現在已經漲到3500元，龍年幣更火熱。
《世紀血案》改編「林宅血案」遭萬人抵制 議員痛批：嗜血商品
電影《世紀血案》日前舉行殺青記者會，未料消息一出竟在社群平台引發強烈反彈。該片改編自1980年台灣重大懸案「林宅血案」，卻因授權問題與製作背景引發廣大網友不滿，Threads上更發起「#拒看世紀血案」標籤，至今已破萬人響應。
魏哲家訪日突掏這本書 高市早苗當場「驚掉下巴」表情全被拍
該書為高市早苗於2021年9月宣布參選自民黨總裁時緊急撰寫並出版的著作，內容被外界視為日本推動半導體政策、以及台積電赴日投資設廠的重要政治藍圖。書中指出，半導體是「產業的糧食」，在數位化與低碳社會快速發展的背景下，若無法自主掌握半導體供應鏈，日本的經濟與國防安...
公廁最髒的地方是馬桶坐墊？醫師「破除迷思」揭真正高風險區
不少民眾擔心衛生問題，不敢在公廁上廁所，對此婦產科醫師邱筱宸破除迷思，指出使用馬桶坐墊而被傳染性病的機率趨近於零，沖水按鈕、門鎖、門把，以及水龍頭開關，才是真正要留意的地方。
經典賽》大聯盟官網盤點9大難破紀錄 中華隊陳鏞基名列其中
自2006年第一屆世界棒球經典賽開辦以來，賽事中誕生了不少令人津津樂道的紀錄，也有許多球員繳出難以置信的成績。隨著2026年第六屆世界棒球經典賽即將登場在3月開打，大聯盟官網也特別選了9項看起來幾乎不可能被追平、超越的紀錄，其中中華隊陳鏞基也名列其中。