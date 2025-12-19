憲法法庭今年首例判決 宣告憲訴法修正案違憲

停擺超過400天，憲法法庭19日下午首度復活，做出114年憲判字第1號。針對藍白兩黨，2024年底聯手修正《憲法訴訟法》，認為該修法中，關於大法官開會與判決人數門檻訂得過高，相關條文立法程序有明顯重大瑕疵，違背中華民國《憲法》正當立法程序，且違反權力分立原則，均牴觸《憲法》，即日起失效。

憲法法庭書記廳廳長許碧惠表示，「有鑑於缺額大法官的繼任人選何時產生是難以預期，在這個極端例外，而且不得已的情況，將拒絕評議的三位大法官由現有總額中扣除。」

這件判決是5名大法官署名公布，但另外3名大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美，隨即出公開法律意見書，不同意該判決。意見書強調修正生效的《憲訴法》明文規定，憲法法庭作成判決須有大法官至少10人。而目前在任大法官僅8人，依法無從成立憲法法庭。

國民黨立法院黨團副書記長翁曉玲指出，「就算是依照之前的《憲訴法》的規定，8位大法官當中三分之二出席，也就是要有6位大法官的參與評議，這5位大法官所做成的憲法判決，基本上也是一個違憲違法的判決。」

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱說：「所謂的現有人數，如果結合上《憲法訴訟法》第12條，那要將迴避的人數排除在現有人數的基數之外，所以現有人數8名、迴避3名，所以現有人數的總額為5名。」

在野黨批評，憲法法庭宣判「不具正當性」，民進黨團則強調有合乎修法前規定。

真理大學法律學系教授吳景欽分析，「違憲的宣告會變得非常非常的寬，這個是就權力分立來講是比較不希望看到的，因為你司法沒有民主性，你今天如果宣告違憲，立法院重新在《憲法訴訟法》再修有關人數的限制，我現在的憲法法庭一樣可以把你否定掉。」

學者表示，依《憲法》法治國原則，任何國家機關行使權力，都必須符合法定組織與權限，司法權更不能例外。憲法法庭無法正常運作的現實困境，解決之道，應依憲法程序補足大法官缺額。



