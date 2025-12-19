憲法法庭今年首例判決 憲法訴訟法修法違憲

記者吳典叡／臺北報導

憲法法庭今（19）日做出114年憲判字第1號判決，「憲法訴訟法」修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。

司法院於今日下午3時舉行憲法法庭114年憲判字第1號判決「憲法訴訟法案」記者會，這是憲法法庭自113年10月間113年憲判字第11號後，首次宣判。

立法院去年12月20日三讀修正通過「憲法訴訟法」部分條文，憲法法庭作成判決，除另有規定，參與評議的大法官人數不得低於10人，而作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官不得低於9人。

行政院會今年1月2日討論通過覆議案，呈請總統核可後，移請立法院覆議，立法院1月10日議決覆議案，經在野黨黨團聯手反對，覆議案不通過；執政黨黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲。憲法法庭於5月12日舉行公開說明會後，5月14日經大法官過半數同意受理。而憲法法庭於今日召開確認裁判文本評議，結束後再召開一般評議。隨後在記者會中宣告「憲法訴訟法」修正案違憲，並即刻起失效。

憲法法庭指出，今年1月23日修正公布的「憲法訴訟法」第4條第3項規定、第30條第2項規定、第3項規定、第4項規定、第5項規定、第6項規定、第95條規定，於立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。