憲法法庭今年首例釋憲判決 3大法官仍缺席

繼去年底，由「5名」大法官組成的憲法法庭，判憲法訴訟法違憲後，再做出「今年」的首起釋憲判決，聲請案件是「3年多前」，有律師替被告「提起」準抗告，遭屏東法院駁回，憲法法庭認定，認定不讓「辯護人」為「被告」提起準抗告，是牴觸憲法，因此，廢棄裁、發回地院「更裁」。而這次判決，主張「憲法法庭」組成不合法的大法官「蔡宗珍」、「楊惠欽」與「朱富美」，仍舊「缺席」。



總統 賴清德

我要感謝憲法法庭

秉持專業與道德勇氣

讓憲法法庭恢復運作





總統的元旦談話，才剛感謝憲法法庭，恢復正常運作，說得是去年底，5名大法官宣判憲法訴訟法修正案違憲，時隔兩星期後，憲法法庭再做出今年的首起釋憲判決，不過，大法官蔡宗珍、楊惠欽與朱富美仍舊沒有參與，當初在憲訴法判決，三人就曾表態，憲法法庭的人數門檻，未依法合法組成，自始不具審判權，如今再度拒絕評議。



==憲法法庭書記廳長 許碧惠==

大法官拒絕參與評議

可能導致該案件

無法評議及評決的困境

與大法官依法迴避並無不同

將持續拒絕參與

本件評議的3位大法官

由現有總額中扣除





這起釋憲聲請，是在3年多前，一名槍砲犯經起訴移審，被繼續羈押，他的委任律師聲請撤銷羈押處分，卻被法院認定，只有被告本身，才能聲請準抗告，單獨由辯護人提起，依法不符、因此駁回，也讓律師質疑，刑事訴訟法的相關規定，侵害憲法保障的訴訟權、人身自由，決定聲請釋憲。



聲請人委任律師 李永裕

針對這個個案已經沒有實益

但是就長期 保證就是辯護人

可以是準抗告權人





儘管憲法法庭，做出合憲解釋，但點出屏東地院錯誤理解法律，原裁定牴觸憲法，廢棄發回，

[[cgout]]

只是，現在憲法法庭的人數組成，究竟合法與否？連內部意見都有分歧，做的判決是否有效力？也持續受到關注。



真理大學法律系教授 吳景欽

這個時候就要面臨說

那這個(原審)法官要不要遵守

一般法院會遵守是因為

你叫大法官 我是小法官

憲法法庭的判決

如果是針對立法院 要你限期修法的話

老實講如果不理會的話

憲法法庭也沒輒





法學教授坦言，目前的憲政秩序混亂，立法與司法拉扯，要是將來憲法法庭的判決，要求立法院等機關修法，立院也未必理會，僵局依舊難解。



公視新聞 陳冠勳 張國樑 台北報導&&