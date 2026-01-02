即時中心／顏一軒報導

憲法法庭日前因藍白立委在立法院惡修《憲訴法》遭停擺，去（2025）年12月19日憲法法庭排除3位拒絕評議的大法官，做出114年憲判字第1號判決。而憲法法庭今（2）日下午召開記者會，由憲法法庭書記廳廳長許碧惠、新聞及法治宣導處長兼發言人吳定亞列席，說明115年憲判字第1號判決「辯護人對羈押處分提起準抗告案」結果，宣告《刑訴法》第416條第1項第1款規定，仍應準用同法第3編第1章第346條關於上訴權人之規定，才與憲法第8條保障人身自由與第16條保障訴訟權之意旨無違。





此案源於林姓被告2022年因反槍砲彈藥刀械管制條例案件，全案於屏東地院審理中，受命法官當庭為羈押處分，其辯護人為聲請人之利益提起抗告，但因當時正值COVID-19疫情期間，在押中的林姓被告與辯護人遠距開庭，而且未在「撤銷羈押聲請書」上簽名，僅由律師蓋章，全案經屏東地院112年度聲字第19號刑事裁定（終局裁定）駁回確定，林姓被告與其律師認為有違憲疑義，因此向憲法法庭聲請釋憲。

快新聞／憲法法庭今年首判決！打臉屏東地院羈押見解 仍由5名大法官評議

本次依舊只有5位大法官做出判決。（圖／民視新聞翻攝）

本次判決是針對辯護人能否對於羈押被告的處分提起抗告，許碧惠說明，本件114年憲判字第一號判決意旨，將持續拒絕參與本件評議3位大法官，由現有總額中扣除。

憲法法庭認為，羈押是對人身自由影響最嚴重的強制處分，被告一旦遭羈押，實際上必須仰賴辯護人協助行使訴訟權，因此只要不違反被告明確表示的意思，辯護人就可為被告利益，聲請撤銷或變更審判長、受命法官或受託法官所作的羈押處分。

屏東地院先前認為辯護人無此資格而「駁回聲請」，此屬錯誤法律見解，侵害被告的人身自由與訴訟權，已遭憲法法庭認定「牴觸憲法」並撤銷原裁定，發回重審。

呂太郎等5名大法官去年底做出114年憲判字第1號判決後，本次判決依舊是由呂太郎主筆，針對115年憲判字第1號判決進行公布。







