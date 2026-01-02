憲法法庭今裁判 「辯護人對羈押處分提起準抗告案」

台北市 / 綜合報導

憲法法庭今（2）日上午排定「確認裁判文本」， 下午預計將作出「115年憲判字第1號」判決，原先外界推測，可能會優先處理去年度的總預算釋憲案，不過稍早中午12點司法院也發布通知，是判決「辯護人對羈押處分提起準抗告案」； 對於憲法法庭恢復運作，綠營表達支持，藍營則是批評，大法官在人數不足的情況下，再次強行進行違法判決。

司法院發言人吳定亞(114.12.19)說：「立法程序有明顯重大瑕疵，應自本判決公告之日起，失其效力。」憲訴法修法被宣告無效，新的一年憲法法庭再度開張，排定確認「裁判文本」，記者李宜蒨說：「憲法法庭2號做出115年憲判字第一號判決，也等於宣告憲法法庭的持續運作。」

而新一年憲法法庭的第一項工作 ， 外界一度推測 ， 可能是去年度的總預算釋憲聲請 ， 因為具有急迫性 ， 但根據2號中午憲法法庭 ， 發出最新訊息 ， 是針對《辯護人對羈押處分提起準抗告案》 ， 做出裁決 。

立委(民)賴瑞隆說：「那接下來，不管是總預算或財劃法，也都有可能被認定違憲，所以我們認為憲法法庭應該盡速恢復運作。」立委(國)王鴻薇說：「根據我們舊的憲訴法。也必須要有現有原額的3分之2。所以也起碼要有6個人才能開會，他今天還要繼續開會，要繼續違法開會下去。」

藍綠持續為憲法法庭爭論不休，而回顧去年1219的判決，當時僅有的8名大法官當中，也持兩派不同意見，謝銘洋等5人認為，若不當法律影響大法官行使職權，則大法官評議不受該法律所拘束，最終以總額5人做出憲訴法修法違憲判決。

但蔡宗珍等3人則認為，憲法法庭未達法定人數不具備審判權，因此拒絕參與評議，並共同發表，不同意114年憲判字第1號判決意見書，如今隨著新版憲訴法效力被其他5名大法官廢止，3人是否會共同作出115年憲判字第1號判決，外界持續關注。

