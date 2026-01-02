憲法法庭仍3人缺席！5名大法官評議 作出「115年憲判字第1號」判決

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

憲法法庭5名大法官在去年12月19日排除拒絕評議的3名大法官後，直接宣判在野黨聯手修正的《憲訴法》失效，而憲法法庭今（2）日由5名大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥評議，作出「115年憲判字第1號」判決，指出「關於聲請撤銷或變更審判長、受命法官或受託法官關於羈押之處分，被告之辯護人，除與被告明示意思相反外，得為被告之利益而聲請法院撤銷或變更之」，不過大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美仍然缺席。

廣告 廣告

憲法法庭今（2）日稍早作出「115年憲判字第1號」判決。（圖／翻攝畫面）

聲請人男子林峰帆因犯非法製造非制式手槍罪，遭屏東地方法院判7年6月徒刑，併科14萬罰金，而在屏東地院準備程序時，被受命法官當庭裁定羈押，因為疫情的關係，羈押中的林男與律師遠距開庭後，林男的律師當天就依刑事訴訟法第416條第1項規定，並援引2022年憲判字第3號判決，向屏院聲請撤銷羈押處分。

不過屏東地院合議庭受理後，認為依《刑事訴訟法》第416條第1項第1款規定，此抗告案應該是「準抗告」，而提起準抗告者是以「受處分人（被告）」為限，不包括辯護人，而林男沒有在撤銷羈押聲請書簽名，只有律師簽章，辯護人提起準抗告在法律上程序不合，且合議庭認為這些規定不是憲法法庭判決釋憲聲請的法規範，無從引用，故駁回聲請。

對此，林男、律師聲請釋憲，表示無法享有由辯護人為他利益而適時提出聲請書狀之權利，明顯侵害憲法第16條所保障的訴訟權，並主張刑事訴訟法第416條規定的「聲請人」，範圍限於受羈押處分的被告本人、排除律師，造成被告無法於短暫的聲請期限内，獲得對違法的羈押處分為即時救濟，應屬違憲。

而該五名大法官今日所做出的「115年憲判字第1號」當中，指出《刑事訴訟法》第416條第1項第1款，應準用上訴權人規定，才符合《憲法》保障人身自由、保障訴訟權意旨，故宣布屏東地院所做出112年度聲字第19號刑事裁定牴觸憲法，應予廢棄，並發回臺灣屏東地方法院。

更多FTNN新聞網報導

3年獵殺4熊！霧台獵熊案一審無罪 檢方不服上訴：嚴重背離原民狩獵精神

男自首「2年前勒殺婦人」！棄屍處卻找不到遺體 高大成：恐難定罪

「我殺人了」22歲男冷靜自首 2年前掐死獨居婦疑棄屍彰投「最美彎道」

