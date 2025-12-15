憲法法庭停擺年餘 周五將有新判決

司法院15日公告，憲法法庭19日將有「確認裁判文本評議」。（本報資料照片）

正當各界就行政院長副署權引爆不同憲政見解之際，司法院15日公告，憲法法庭19日將有「確認裁判文本評議」，讓人揣測已動彈不得的憲法法庭，是否針對已受理的總預算案等4件高度政治性的釋憲案動手，但因釋憲案須經辯論程序，這些案件未開辯論庭，法界人士推測，應是對市地重劃案聲請統一解釋法律及命令的案件作成判決。

民進黨51位立委及行政院分別就民國114年度中央政府總預算案及《憲法訴訟法》部分條文聲請釋憲，監察院則因被刪減今年度預算提釋憲，都已經現有8位大法官過半數同意受理，目前有4件高度政治性釋憲案獲憲法法庭受理。

但《憲訴法》修正條文規定，大法官總額15人，參與評議人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，依法目前8位大法官無法作成違憲判決，憲法法庭已超過1年未作出判決。

現有8位大法官對於可否啟動憲法法庭意見不一，陳忠五、謝銘洋及尤伯祥、呂太郎大法官日前曾批評《憲訴法》不符憲法規定，4位大法官態度一致，被外界解讀似乎想強度關山、審理案件。

不過，楊惠欽、蔡宗珍及朱富美3位大法官後來發聲明稿指出，目前大法官人數不能組成合法的憲法法庭，基於守護憲法義務，大法官不應參與案件的違法評議與判決。

《憲訴法》規定，憲法法庭統一解釋的門檻為「現有總額過半數參與評議，參與評議大法官過半數同意」，這類案件目前已受理案件是台中市高鐵新市鎮自辦市地重劃區重劃會聲請統一解釋法律及命令，憲法法庭周五應是對此案判決。