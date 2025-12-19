憲法法庭停擺逾一年終於復活！五名大法官判決憲訴法修法條文均違憲：應自公告日起失去效力

遭藍白修嚴《憲法訴訟法》的憲法法庭因數名大法官屆退，僅剩八人依法無法開庭，至今已停擺超過一年，期間總統賴清德兩度提名新任大法官人選，皆被藍白立委封殺，而民進黨團一眾立委則以憲訴法修法部分違憲聲請釋憲。憲法法庭今（19日）終於復出，五名大法官針對憲訴法釋憲案署名公布判決，認定相關修法條文均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。

該判決由大法官呂太郎主筆，大法官尤伯祥提出，大法官謝銘洋、陳忠五均加入協同意見書；大法官蔡彩貞則提出部分協同部分不同意見書。

根據憲法法庭判決主文指出：



今年1月23日修正公布的《憲訴法》第4條第3項規定：「大法官因任期屆滿、辭職、免職或死亡，以致人數未達中華民國憲法增修條文第5條第1項所定人數時，總統應於2個月內補足提名。」



第30條第2項規定：「前項參與評議之大法官人數不得低於10人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人。」



第30條第3項規定：「參與人數未達前項規定，無法進行評議時，得經大法官現有總額過半數同意，為不受理之裁定。」



第30條第4項規定：「前2項參與人數與同意人數之規定，於憲法法庭依第43條為暫時處分之裁定、依第75條宣告彈劾成立、依第80條宣告政黨解散時，適用之。」



第30條第5項規定：「依本法第12條迴避之大法官人數超過7人以上時，未迴避之大法官應全體參與評議，經四分之三同意始得作成判決或裁定；第2項之規定不適用之。」



第30條第6項規定：「前項未迴避之大法官人數低於7人時，不得審理案件。」



第95條規定：「113年12月20日修正之條文，自公布日起施行。」



以上立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。

(圖片來源：三立新聞網)

