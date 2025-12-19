憲法法庭停擺逾1年重啟 判決《憲訴法》修正條文違憲

憲法法庭今公布《憲法訴訟法》修正案違憲。（示意圖，翻攝自憲法法庭網站）

立法院去年底在藍白立委主導下三讀通過《憲法訴訟法》修正案，調高憲法法庭評議與違憲宣告門檻，新法今年1月施行後，因大法官僅剩8人，未達新制的10人，加上大法官人事案2度遭封殺，憲法法庭運作停擺逾400天後，今（19日）下午3時，憲法法庭作出今年首例判決，認定該修法立法程序有明顯重大瑕疵，違反正當立法程序及憲法權力分立原則，宣告自公告日起失效。

憲法法庭停擺逾1年後，今日下午宣告今年1月23日修正公布的《憲法訴訟法》第4條第3項、第30條第2項至第6項、第95條規定，立法程序存在明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自判決公告日起失效。

司法院今日下午3時許召開記者會，由憲法法庭書記廳長許碧惠、新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞說明判決結果，許碧惠指出，修法二讀討論時，民眾黨團提出的再修正動議內容與原案差異大，未說明即進入表決，因此違反公開透明與討論原則，欠缺正當性，此外，總統提名權屬憲法保留事項，立法院不得以法律強制規定總統必須在2個月內補足提名，此規定逾越權限，違反權力分立原則，均屬違憲。

據悉，該判決有3名大法官拒絕參與評議，由剩下的5人做出判決，許碧惠表示，大法官是憲法賦予專屬解釋憲法權的機關，將拒絕評議的大法官不計入現有總額，是為了維持憲政功能運作，具有正當性。

至於有媒體詢問總統公布至今快1年，為何選擇此時公布判決？許碧惠說，該案受理後歷經49次評議，涉及高度爭議與憲政架構的重要性，大法官需充分討論，公布是按審理進度與規則進行，並無特殊時點考量，她也強調，憲法判決具有法律效力，對各機關人民皆有約束力，即便立法院再次修法，判決仍對全國機關具有拘束力。





