憲法法庭停擺逾300日 學界座談提2建言盼突圍

我國憲法法庭因7名大法官於去（2024）年10月31日任期屆滿，總統賴清德分別於2024年12月及2025年7月，兩度提名繼任人選，但全數遭立院封殺，導致憲法法庭停擺至今已逾300日。

人權公約施行監督聯盟3日舉行座談，就大法官人數不足問題，邀集法學專家共同與會，盼能嘗試思考憲法法庭困境與突圍方式。

為何憲法法庭會陷入停擺僵局？

根據我國《憲法增修條文》第5條規定，司法院設大法官15人，目前仍在任的大法官人數為8人。依據今年1月修法後的《憲法訴訟法》第30條規定，參與評議的大法官人數不得低於10人。

廣告 廣告

10月時，3名大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽曾發出聲明，認為大法官負有憲法忠誠義務，若大法官人數無法達到門檻，就無法組成憲法法庭，自然也不得評議已受理案件，否則就屬違法。

對此，台大法律學院副教授蘇慧婕認為，任期交錯制是台灣憲法法庭的「脆弱性根源」，當半數大法官同時卸任時，就會成為憲法法庭最脆弱的時候，加上《憲法訴訟法》高度法律與人事杯葛等因素，進而形成當前僵局。

德國經驗可以給台灣什麼啟示？

蘇慧婕指出，憲法法庭的真正困境不是人數缺額或未達門檻，而是失能，並指出憲法法庭負有防止停擺的最低義務，起碼要能維持正常運作。近期德國將原先規範聯邦憲法法院運作的《法院法》，以修法的方式「憲法化」，並以「替代選舉制」避免阻擋性少數，且進一步規範須等到新任者已繼任，舊任者才能卸任的規定，就是避免未來遭少數民粹政黨毀壞運作的可能。

憲法法庭若停擺如何發揮殘存功能？

中研院歐美所助研究員邵允鍾則認為，憲法法庭目前只是不能進行裁判，但還是可以受理案件，應該利用此一殘存功能。

邵允鍾並提出一套可供嘗試的運作方式，在新法公布前，可以向憲法法庭聲請憲法裁判，則法案就會暫時無法生效，但若憲法法庭作出不受理裁定，則總統依法就必須正式公布該法律。邵允鍾表示，此作法是希望能讓最終裁決權回到憲法法院，也可以逼迫朝野儘速通過新的大法官人選。

總統有辦法主動化解僵局嗎？

人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧指出，要解決當前僵局，更重要的是總統應展現其職責，認為賴清德應該提出立院可能會通過的人選，而非讓當前僵局持續。

邵允鍾也認為，當前大法官提名程序仍具不透明性，若要解決僵局，須透過朝野協商及妥協，甚至做出政治交換。而從過去立院二度封殺的狀況，外界無從得知賴清德是否曾提過立院較屬意的人選，也無從判斷提名不通過，是立院有意癱瘓憲法法院，或是單純不接受提名人選。