憲法法庭停擺1年大復活！ 立院民進黨團：人民權益重獲保障

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。(資料照，記者王藝菘攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕停擺一年的憲法法庭今(19日)宣判，「憲法訴訟法」修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，自判決公告日起失其效力。立法院民進黨團表達欣慰，人民權益可重獲保障。

賴清德總統兩波各提名7名大法官人選，全遭立院藍白封殺，目前大法官僅有8人，從去年10月28日宣判的「113憲判字11號」判決的擬制遺產課稅案至今，已逾1年未做出任何判決。

對於「憲訴法修正案」被宣判違憲，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，憲判114第1號讓黨團非常欣慰，人民合憲權益重獲保障，過去因「憲訴法」經國眾兩黨挾國會多數濫權修改後，憲法法庭一度陷入運作困難。在這段期間，總共有人民聲請釋憲案432件，只有96件獲得受理。

廣告 廣告

鍾佳濱說，人民合憲權益如何獲得救濟，有賴憲法法庭能夠重新運作，黨團也為人民感到欣慰。

民進黨團副幹事長范雲指出，台灣逐步民主化後，大法官釋憲、憲法法庭是台灣民主的驕傲，也是婦女、勞工、環保等公民團體推動社會進步的重要工具，一直是超越黨派，且有機會限縮行政權，是民主的最後一道防線。

范雲舉例，2002年民進黨執政時期，憲法法庭通過大法官釋憲釋字551號，保障代理教師的勞動權益。2017年同樣是民進黨執政，大法官通過婚姻平權釋憲案，讓同性別的兩個人可以在台灣這塊土地上，不只相愛、也能成婚。

此外，范雲提及，1996年國民黨執政，因兩位離婚的女性站出來提起釋憲，促成釋字410號，改變過去民法第1017條規定，女人名下的財產只有婚前繼承的才屬於自己，但婚後的名下財產都歸丈夫所有。

范雲強調，從這些歷史可看到，大法官、憲法法庭，無論是誰執政，都證明一直在限縮其他憲政機關，最重要的是為人民伸張權益。

【看原文連結】

更多自由時報報導

立法程序有重大瑕疵並違反權力分立原則 憲法法庭判決憲訴法修正案違憲

憲法法庭宣告「憲訴法」修正案違憲 翁曉玲：中華民國憲政史上最黑暗一天

憲法訴訟法修正案判決今下午3時出爐 憲法法庭有望復活

自由爆新聞》怕團滅拒倒閣卻喊彈劾？藍委嗆聲秒變「翻車現場」

