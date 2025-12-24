憲法法庭停擺1年為何能自救？藍白修《憲訴法》判違憲，葉俊榮：別期待大法官終結朝野惡鬥
國民黨、民眾黨立法院黨團去年以席次優勢修《憲訴法》，讓憲法法庭停擺，憲法法庭則是在12/19宣告該修法違憲。美國耶魯大學法學博士、前內政部長葉俊榮12/21日發聲力挺憲法法庭，但他也直言，不要期待憲法法庭能夠去終結當前朝野惡鬥。
停擺一年重啟 大法官宣告《憲訴法》修法違憲
憲法法庭負責憲法審查工作，肩負保障人權及維護憲法秩序的任務，素有「憲法守護者」之稱。目前約有4、5百件憲法審查聲請案卡關，其中9成以上由人民提出，在憲法法庭停擺這一年，眾多修憲案都被卡關。例如代理教師職前年資過去不採計，也是在被憲法法庭裁定違憲後，才改變作法。
憲法法庭因藍白修法已停擺一年，12月19日終於由5位大法官作出今年度第一個憲判，那就是宣告《憲訴法》修法違憲，憲法法庭得以重啟，卻也引發在野陣營強烈質疑。
葉俊榮：大法官已被癱瘓一年 喪失這些功能
葉俊榮為美國耶魯大學法學院博士，現為台大法學院講座教授，專長領域包括憲法、行政法，並曾擔任內政部長、教育部長。他對於近日憲法法庭重啟的爭議在臉書指出，這是一場「不知不敢不願」的憲政危機。
葉俊榮在臉書上發文直言，憲法法庭總算懂得自救，捍衛自己的尊嚴與存在的理由！最近憲法訴訟法的修改，提高開會及可決人數，不論抽象制度面上是否合適，隨著國會持續長期全面否決大法官的提名，已經實質造成司法違憲審查的失能，明顯造成了適用(as applied)違憲。
「大法官已經被癱瘓一整年了，喪失了協調政治紛爭，保障人民權益，以及捍衛憲法尊嚴的功能，而且看不出有任何轉圜的可能。」
葉俊榮肯定憲法法庭自救 但提醒別期待終結朝野惡鬥
他表示，面對這種護憲機能的嚴重喪失，大法官若不知不敢不願奮力排除，容任被架空，那才是違反憲法守護者的天職。
葉俊榮指出，憲法法庭的自救護憲應該被肯定，但請不要期待憲法法庭去終結當前朝野惡鬥，那是台面上政治人物與政黨必須警惕再三的。「當政黨與政治人物不知不敢不願為蒼生而協商對話，為憲政而互留餘地，而民眾也只想各護其主，朝野不從憲法的中道走，那憲政危機將變本加厲！」
相關報導
《憲法訴訟法》即刻起失效！憲法法庭復活宣判：藍白「憲訴法」違憲，3位大法官判決意見、理由曝光
更多今周刊文章
華邦電、南亞科是下個航運股...現在買會變山頂冤魂？專家打臉：記憶體缺貨不只到2026年，長紅週期才剛起跑
2026新制／最低工資、勞保年金退休年紀、勞工請假、租屋補助、國旅補助...14項新制懶人包
聖誕優惠、飲料優惠／買一送一、1元多1件，還有「蛋撻免費」！全台18家速食店、手搖飲店整理包
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 87
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 23 小時前 ・ 102
禾浩辰求婚成功！交往兩年半娶回吳品潔
禾浩辰24日中午在社群曬出鑽戒照，寫下「SHE SAID YES」，獲得廣大網友的祝福。兩人因為電視劇《你有念大學嗎？》結緣，並於2023年8月大方承認戀情，感情一直相當穩定。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 3
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 52
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 44
不是媽媽金援！張文作案前「突有3985元神祕款項」入帳 檢警追金流
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。張文自從被空軍汰除後，曾擔任一年保全工作，而後便沒有薪資...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 12
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 14
4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女
中國安徽省一名4歲女童，因全身出現紅疹就醫，由於起疹處不痛不癢，醫師原本以為只是過敏，沒想到治療不見成效，疹子還越長越多，經檢測才發現女童罹患梅毒。原來女童的祖母患有梅毒，卻沒有治療，還經常「以嘴餵食」孫女，導致梅毒透過唾液傳播。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 24
麻衣爸胰臟癌「只剩幾天」！醫喊「1症狀」是前兆：很難發現
日籍藝人佐藤麻衣2023年離婚後，原打算回歸台灣演藝圈，但去年父親確診胰臟癌二期，她因此暫停工作。她23日表示，其父生命已進入倒數「只剩幾天」。醫師表示，研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 152
「龍眼沒分到」放話走著瞧！張文暴戾之路早有跡象 保全被開除原因曝光
發生於 19 日的台北車站及中山站隨機殺人案，嫌犯張文以極其殘酷的手段奪走 3 條無辜人命，被外界視為「鄭捷模仿犯」，甚至手段有過之而無不及，張文過去在台中的黑歷史也逐一浮現。據了解，其暴戾性格早在擔任社區保全時就已顯露，當時他竟僅因「沒分到住戶送的龍眼」，就對同事發出死亡威脅，最終不僅被辭退，更因此鬧上法庭。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 35
電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招
11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 43
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 56
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 天前 ・ 389
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 9
280萬人賺到4500元！羅一鈞發「疫苗紅包」 三類人1/15起公費升級肺鏈疫苗
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 全台280萬人注意，明年打疫苗可省新台幣4500元！疾管署今（23）日宣布明年度有疫苗新政策，成人肺鏈疫苗升級接種作業將自明年1月15日開始上路，包括「65歲（含）以上長者、55-64歲原住民、19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象」等3類人，將分2階段公費開打。民眾可以省下自費接種一劑約4500元的...匯流新聞網 ・ 23 小時前 ・ 36
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 11
證實罹血癌半年！58歲沈玉琳今慶生露臉曬「暴瘦近照」：快要見面了
主持人沈玉琳今年7月突然感到身體不舒服，緊急送往醫院檢查，後確診罹患血癌全面停工，積極治療中。今（24日）適逢他的生日，一早他就曬出與老婆芽芽的甜蜜慶生照同時分享近況：「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 11
不只台積電！三星DRAM爆內鬼倒戈陸廠 「6千萬買斷機密」手法曝光
不只台積電2奈米機密遭外洩，三星全球領先的10奈米級DRAM國家核心技術，驚傳遭洩露至中國大陸。南韓檢方於23日正式以違反《產業技術保護法》為由，起訴涉嫌將關鍵製程技術洩露給大陸記憶體大廠長鑫存儲（CXMT）的三星電子前部長金某等5名前員工，並對其進行羈押。同時，檢方也以相同罪名起訴長鑫存儲研發團隊的5名員工，但未予以羈押。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 12