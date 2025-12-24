憲法法庭停擺1年為何能自救？藍白修《憲訴法》判違憲，葉俊榮：別期待大法官終結朝野惡鬥

國民黨、民眾黨立法院黨團去年以席次優勢修《憲訴法》，讓憲法法庭停擺，憲法法庭則是在12/19宣告該修法違憲。美國耶魯大學法學博士、前內政部長葉俊榮12/21日發聲力挺憲法法庭，但他也直言，不要期待憲法法庭能夠去終結當前朝野惡鬥。

停擺一年重啟 大法官宣告《憲訴法》修法違憲

憲法法庭負責憲法審查工作，肩負保障人權及維護憲法秩序的任務，素有「憲法守護者」之稱。目前約有4、5百件憲法審查聲請案卡關，其中9成以上由人民提出，在憲法法庭停擺這一年，眾多修憲案都被卡關。例如代理教師職前年資過去不採計，也是在被憲法法庭裁定違憲後，才改變作法。

憲法法庭因藍白修法已停擺一年，12月19日終於由5位大法官作出今年度第一個憲判，那就是宣告《憲訴法》修法違憲，憲法法庭得以重啟，卻也引發在野陣營強烈質疑。

葉俊榮：大法官已被癱瘓一年 喪失這些功能

葉俊榮為美國耶魯大學法學院博士，現為台大法學院講座教授，專長領域包括憲法、行政法，並曾擔任內政部長、教育部長。他對於近日憲法法庭重啟的爭議在臉書指出，這是一場「不知不敢不願」的憲政危機。

葉俊榮在臉書上發文直言，憲法法庭總算懂得自救，捍衛自己的尊嚴與存在的理由！最近憲法訴訟法的修改，提高開會及可決人數，不論抽象制度面上是否合適，隨著國會持續長期全面否決大法官的提名，已經實質造成司法違憲審查的失能，明顯造成了適用(as applied)違憲。

「大法官已經被癱瘓一整年了，喪失了協調政治紛爭，保障人民權益，以及捍衛憲法尊嚴的功能，而且看不出有任何轉圜的可能。」

葉俊榮肯定憲法法庭自救 但提醒別期待終結朝野惡鬥

他表示，面對這種護憲機能的嚴重喪失，大法官若不知不敢不願奮力排除，容任被架空，那才是違反憲法守護者的天職。

葉俊榮指出，憲法法庭的自救護憲應該被肯定，但請不要期待憲法法庭去終結當前朝野惡鬥，那是台面上政治人物與政黨必須警惕再三的。「當政黨與政治人物不知不敢不願為蒼生而協商對話，為憲政而互留餘地，而民眾也只想各護其主，朝野不從憲法的中道走，那憲政危機將變本加厲！」

