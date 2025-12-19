憲法法庭停擺1年終於復活！ 藍白《憲訴法》修正案宣告違憲

憲法法庭。馮茵攝

國民黨與民眾黨立法院黨團去年底通過《憲法訴訟法》修正案，提高開庭門檻，導致憲法法庭現有的8名大法官未達新制所定的10人標準，無法開庭評議，癱瘓至今長達1年。憲法法庭討論後，決議不受新制箝制，19日大復活，宣告《憲訴法》部分違憲，自判決公告日起失去效力，待審的聲請釋憲案將有機會進入實質審理。

《鏡報》本周一獨家報導，停擺1年的憲法法庭即將大復活，首要目標就是擺脫大法官們的緊箍咒，瞄準《憲法訴訟法》的違憲爭議進行審議，大法官們經過討論後，果真在今日做出宣判。

《憲法訴訟法》修正案去年底三讀通過後，行政院提覆議也失敗，最終總統在今年1月13日公告上路，憲法法庭自此等同被架空、被停擺，因《憲法訴訟法》修正案公告後，將違憲判決的門檻提高到10人開會、9人同意，導致目前8位大法官1年來無法做出任何判決。

不過司法院日前公布的本週行事曆卻出現不尋常的訊息。大法官先前已訂出，將在今天(19日)上午召開「憲法法庭確認裁判文本評議」，而且果真就是宣告憲訴法違憲，目前違憲理由尚未出爐。

憲法法庭大法官自去年10月底有7名大法官卸任後，總統賴清德兩度提名大法官人選，都在立法院被藍白封殺，另一方面攸關憲法法庭運作的《憲法訴訟法》，也被立法院修法提高門檻，限制要有10位大法官才能評議，作出違憲宣告判決時，至少要有9人。

據了解，憲法法庭今年初到11月底為止，接獲的聲請案件數有2116件，其中光是今年新收案件就有1682件，扣除大法官陸續做出的不受理裁定後，截至11月底的未結案473件，其中有高達435件都是人民聲請案，佔91.97%，其中有96件是大法官已決定受理，但受限於《憲訴法》修正案，無法進行實質審理。顯見憲法法庭停擺，影響最大的是人民的權利。



