憲法法庭僅5人判決「憲訴法」違憲 王鴻薇：該判決不論新舊制都違法違憲

【警政時報 包克明／臺北報導】憲法法庭再掀重大憲政爭議！針對今年初生效的《憲法訴訟法》修正條文，憲法法庭今(19)日下午3時作出「114年憲判字第1號判決」，由5名大法官署名，宣告該修正條文違憲，並自公告日起失其效力。國民黨立委王鴻薇指出，不管是新制或者是舊制，「今天的憲法法庭都是完完全全的違法、違憲。」

王鴻薇指出，憲法法庭下午公布的判決是中華民國憲政史上前所未見的情況，憲法法庭在未符合法定人數下強行開庭、判決。(圖／王鴻薇國會辦公室)

此次爭議源於立法院去年三讀通過並由總統公告施行的《憲法訴訟法》修正案，明定憲法法庭參與評議及判決之大法官人數，不得低於10人。該法上路後，憲法法庭因人數不足而停擺近一年。

立法院去年三讀通過並由總統公告施行的《憲法訴訟法》修正案，明定憲法法庭參與評議及判決之大法官人數，不得低於10人。民進黨立法院黨團總召柯建銘等人以違憲向憲法法庭提起憲法訴訟。(圖／翻攝自網路)

然而，憲法法庭今日卻在僅有5名大法官參與的情況下，認定該修正條文立法程序存在「重大瑕疵」，違反憲法正當立法程序及權力分立原則，因此宣告違憲。

對此，大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美隨即共同提出法律意見書指出，依現行《憲法訴訟法》規定，憲法法庭須有至少10名大法官始得開庭審理；即便回到舊制，也須達「現有大法官總額三分之二」方可作成判決。三位大法官強調，目前實際在任大法官僅8人，依法至少應有6人參與評議，但本案僅5人作成判決，憲法法庭並未合法組成，欠缺審判權限，判決依法不生效力。

王鴻薇指出，這是中華民國憲政史上前所未見的情況，憲法法庭在未符合法定人數下強行開庭、判決，無論依新制或舊制檢視，均屬違法、違憲行為。

王鴻薇強調，3名拒絕違法參與評議的大法官，因堅守現行法律規定，反遭排除於判決之外，反映出憲法法庭內部已出現嚴重制度失序。她質疑，身為國家最高司法機關，大法官卻淪為政治服務者，形同「為一人服務的律法官」，已對司法威信與憲政秩序造成重大傷害。

王鴻薇表示，從行政院長「不副署、不公布法律」到憲法法庭違法作成判決，顯示當前憲政體制已瀕臨崩壞邊緣。她直言，若此情況持續發展，台灣的憲法與司法將徹底失去制衡功能，賴清德恐成為破壞憲政與司法獨立的最大罪人。

