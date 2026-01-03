憲法法庭僵局 明年10月「這3人」就能憲判

▲憲法法庭115年憲判字第1號判決記者會。（圖／翻攝Judicial Yuan 司法院影音 YT）

[NOWnews今日新聞] 憲法法庭2日就作出「115年憲判字第1號」判決，宣告《刑事訴訟法》第416條第1項第1款應準用上訴權人規定，才符合憲法保障人身自由、保障訴訟權意旨。特別的是，目前僅剩的8名大法官中，仍只有5名大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥評議，認為憲法法庭組成不合法的蔡宗珍、楊惠欽、朱富美仍「缺席」。

《憲法》規定，司法院設大法官15人，由總統提名，經立法院同意任命之。不過大法官陸續退休，目前僅剩8名，不過總統賴清德兩度大法官，全遭立院否決。立法院去年三讀通過《憲法訴訟法》，明定憲法法庭判決，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。參與評議之大法官人數不得低於10人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人。

廣告 廣告

修法後，讓憲法法庭停擺，去年12月19日，憲法法庭自救，做出「114年憲判字第1號判決」，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。但蔡宗珍、楊惠欽、朱富美3名大法官認為憲法組成違法，僅由5人做出判決。目前的憲法法庭組成、做出的判決，是否有其效力、抑或有程序瑕疵，朝野雙方各自堅持己見。

不過若賴清德不再提名大法官，抑或提名後仍遭立院否決，無法補實，2027年9月30日之後，恐會出現更極端的狀況。

目前8名大法官中，謝銘洋、呂太郎、蔡宗珍、楊惠欽任期都到2027年9月30日，屆時大法官會只剩蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥、朱富美4人。目前8名大法官內部也8比3的正反對立狀況，屆時將會剩下3比1的狀況。而若照目前憲法法庭的邏輯，拒絕評議的大法官，就會被扣除在「總額」之外，屆時的憲判，將會只有蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥3人決定。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

批「5人幫」掌握憲法法庭 吳宗憲怒：敢把憲法交給這種人解釋？

5大於6？翁曉玲批憲法法庭違法判決！大法官超丟臉 司法院這麼說

行政、立法衝突！1997年修憲就埋下伏筆 前大法官20年前精準預測