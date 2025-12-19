憲法法庭內鬨掀波 未來1名大法官也可判決？司法院這樣回

【記者謝亞庭／台北報導】憲法法庭停擺超過1年，於昨（19）日「突襲」宣告《憲法訴訟法》修正條文違憲，且承審合議庭僅由5名大法官組成，將拒絕參與評議的3名大法官排除在外，引發外界質疑正當性。對此，司法院召開記者會強調，大法官依據憲法賦予的專屬解釋憲法職權並作成本案判決，已具有正當性；然而，面對媒體質疑，未來大法官是否也可以「推動案件進行」為由，僅由1、2名大法官逕行審議並作成判決？司法院則回應，有關案件審理、宣判屬於憲法法庭的核心範疇，不方便表示意見。

憲法法庭睽違逾400天就釋憲案作出判決，針對今年1月23日修正公布的《憲法訴訟法》第4條第3項規定、第30條第2項規定、第3項規定、第4項規定、第5項規定、第6項規定及第95條規定，認定於立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，自本判決公告之日起失其效力。

對此，司法院昨日也召開記者會說明，由憲法法庭書記廳廳長許碧惠、新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞出席。

有媒體詢問，此次有3名大法官拒絕參與評議，剩下5名大法官作出違憲宣告，就釋憲案出現「內鬨」情況，判決是否能讓外界信服？許碧惠指出，有關本案將3名大法官自人數總額扣除的理由，已於判決書中詳加說明；其餘5名大法官依據憲法賦予的專屬解釋憲法職權並作成本案判決，當然具有正當性。

另有記者發問，自《憲法訴訟法》修正條文上路至今已近1年，為何會於此刻公布違憲判決，當中是否有什麼考量？許碧惠說明，本案是由民進黨黨團柯建銘等人於今年1月聲請釋憲，憲法法庭也於同年5月12日舉行說明會、14日決議受理，由於審查事項極度重要且具爭議性，加上3名大法官拒絕參與，而影響本案評議的進行。

許碧惠表示，期間歷經憲法法庭49次的審議、評議和說明會並充分討論後，才由審判長在7日內指定今日作為文本評議期日，一切都是按照審理進度及流程進行。

至於《憲法訴訟法》被宣告違憲，是否等同於憲法法庭「復活」，未來均可處理釋憲案或如立院提出的總統彈劾案？憲法法庭目前尚未結案的案件仍有432件，目前已受理的案件則有96件，此次判決是否意味憲法法庭將全面重啟，因案件審理、宣判屬於憲法法庭的核心範疇，基於尊重審判獨立，司法院作為行政單位不方便表示意見。

媒體也質疑，由於此次由5名大法官宣告違憲，未來是否也會以「讓案件順利進行」為由，而僅由1、2名大法官逕行判決？許碧惠回應，案件的進行仍屬於大法官審判的核心事項，基於審判獨立，同樣不方便表示意見。

司法院網站行事曆日前公告，憲法法庭將於今日上午9點召開確認裁判文本評議，結束後再召開一般評議，並於下午3點「突襲」作出判決，宣告由國民黨、民眾黨聯手提出的《憲法訴訟法》修正條文違憲；不過，再細看承審合議庭成員並非現有的8位大法官，而是僅有呂太郎、尤伯祥、謝銘洋、陳忠五與蔡彩貞5人。

剩餘3名大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美則共同提出《不同意「114年憲判字第1號判決」法律意見書》，強調現有總額大法官僅有8人，未達有效法律所定憲法法庭組成的法定最低人數10人，依法無從合法組成憲法法庭，亦不可能取得審判權，5 位大法官卻仍以憲法法庭名義，署名作成宣告法律違憲判決，當然無效。

5名大法官則認為，不能因部分大法官持續拒絕參與評議的事實，導致其他大法官行使憲法職權受阻止或妨礙，否則即屬憲法審判的拒絕，當非憲法所許。由於現存8人中有3位大法官拒絕參與評議，若持續將3人計入現有總額人數，依法將因不足現有總額8人的三分之二、即6人參與評議，而無法實質審理任何釋憲案。

5名大法官表示，鑑於缺額大法官的繼任人選何時產生難以預期，在這樣極端例外且不得已情況，為維持憲法法庭繼續運作，使大法官的憲政功能得正常發揮，自應將持續拒絕評議的3位大法官，由現有總額中扣除。

由左至右分別為大法官楊惠欽、朱富美、蔡宗珍。翻攝自憲法法庭網站

