憲法法庭公投決定！他示警：藍營要癱瘓憲政

▲民進黨立委沈伯洋代替父親到台北地檢署提告粉專。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 國防預算卡關，再度在立法院遭到阻擋！民進黨立委沈伯洋在臉書發文直言，國民黨近期動作頻頻，甚至在剛結束中國行程後，仍毫不避嫌持續推動爭議性提案，直指已是「完全沒在演」。

沈伯洋指出，藍白陣營近期提出多項涉及憲政體制的重大提案，不僅意圖否決憲法法庭的判決，國民黨更進一步提出草案，主張「憲法法庭判決可以交由公投決定」。他直言，若用白話文解釋，就是未來立法院將能取代憲法法庭，「憲法法庭說的不算，立法院說的才算。」

這樣的設計形同癱瘓憲政制度，憲法法庭將失去作為法制最後防線的功能！沈伯洋反諷，過去動輒批評他人「北韓法學」的人，現在恐怕必須好好解釋，為何要讓政治多數直接凌駕憲法判決之上。他指出，藍白陣營從提名、修法到各種程序性提案，目標始終一致，就是讓憲法法庭癱瘓，無法正常運作，「因為他們知道，只有毀掉法制的最後守護者，才能真正弱化這個國家。」

沈伯洋也將近期一連串政治動作串連成線，直指這是一套完整策略：「左邊毀國安，右邊打憲法，再來擋國防。」他警告，隨著2026年選舉確定公投綁大選，相關議題勢必進入選戰主軸，「2026將是台灣的關鍵一戰。」

