憲法法庭再判違憲 他憂「5人判決」正成為新常態

針對違反全民健康保險法扣費義務裁罰案，憲法法庭謝銘洋等5大法官6日作成「115年憲判字第2號判決」，《全民健康保險法》以扣繳補充保費金額作為計算罰鍰金額的唯一標準，並處以固定倍數的罰鍰，宣告違憲。而大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美再度提出不同意的法律意見書，認為5名大法官的判決，不生判決效力。民眾黨新竹縣黨代表徐勝凌表示，更令人憂心的是，這樣的「5人判決」正在成為新的常態。政府應正視憲政危機，而不是讓制度在爭議中持續運作，侵蝕人民對司法的信任。

徐勝凌6日在臉書貼文表示，憲法法庭6日作成「115年憲判字第2號」判決，再次引發對於我國憲政體制的深切憂慮。真正的問題，早已不只是判決內容，而是這個判決到底有沒有正當性？目前憲法法庭僅由8位大法官組成，其中已有3位大法官公開拒絕參與評議，並在法律意見書中明確指出，本次僅由5位大法官作成的判決，法庭組成不合法，自始欠缺審判權基礎，不應產生法律效力。當連現任大法官都公開質疑程序正當性，社會怎麼可能安心接受這樣的判決？

徐勝凌接著表示，憲法法庭是我國憲政秩序的最後防線，其權威來自程序的正當與組成的完整，而不是少數人的意志。當只剩5位大法官，就能推翻立法院通過的法律，甚至直接宣告違憲，這已經不是單純的法律見解分歧，而是整個憲法審判制度是否還符合正當程序的重大危機。

徐勝凌指出，更令人憂心的是，這樣的「5人判決」正在成為新的常態。一旦憲法法庭可以在組成高度爭議、內部嚴重分裂的情況下，仍持續作成違憲判決，那麼未來任何重大政策、任何國會立法，都可能被極少數人推翻。這不是制衡，而是對民主制度穩定性的巨大衝擊。

徐勝凌認為，憲法審判制度之所以被尊重，是因為它建立在程序正義之上。如果連組成都被質疑違法違憲，卻仍強行作成判決，最後受傷的，不只是某一部法律，而是整個司法體系的公信力。

徐勝凌更點出，在憲法法庭組成爭議未解決之前，以5人作成的「115年憲判字第2號判決」，其正當性與效力都應受到高度質疑。政府應正視憲政危機，而不是讓制度在爭議中持續運作，侵蝕人民對司法的信任。憲政制度不是為了方便掌權者，而是為了保障國家的長治久安。程序一旦被破壞，今天是這個案子，明天受害的可能就是所有人的權利。

