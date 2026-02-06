憲法法庭再戰！5大法官判「補充保費扣繳案」部分違憲 3反對派：無受理價值

大法官朱富美（左起）、楊惠欽、蔡宗珍再度出招，批憲法判決違憲。資料照



憲法法庭五名大法官今天宣告「補充健保扣繳案」部分違憲，內戰又浮上檯面。三名反對派大法官同步發表「不同意」的法律意見書，強調罰則分成一定倍數，具有處罰遞進性與罰則對應關係，且罰鍰金額並非無上限，不會造成個案顯然過苛，聲請案不需要受理，3人痛斥，該不合法判決僅憑抽象臆測即輕率宣告法律違憲，悖離《憲法》比例原則要求，有損憲法審判制度之公信力。

憲法法庭今天下午公布扣繳補充保費案，一名土木包工業者聘請兼職人員，未代繳31000元補充保費，過寬限期未繳，還被裁罰93000元的3倍罰鍰，因而認為《全民健康保險法》相關規定違憲，均聲請法規範憲法審查。

憲法法庭今天做出最新判決，認為代繳合乎正當目的，因而不受理，但認為《健保法》規定以應扣繳的補充保費當成計算罰鍰的唯一標準，且處以固定數量的罰鍰，可能造成個案處罰顯然過苛而有「情輕法重」的狀況，宣告部分違憲，相關機關應於2年內依判決意旨檢討修正。

本判決由大法官蔡彩貞主筆，共有5名大法官參與評議，但包括楊惠欽、蔡宗珍及朱富美3名反對派大法官仍退出評議，憲法法庭直接予以剔除。

沒想到，場內記者會剛公布判決，3名反對派大法官也循之前模式，同步對外發表不同意該判決的法律意見書。

3名反對派大法官認為，僅由5名大法官作成之「115年憲判字第2號」判決，由於憲法法庭組成不合法，自始欠缺審判權基礎，不生憲法法庭判決效力。此外，審查標的所涉制度性與法理性爭議，也經過「司法院釋字第673號解釋」闡明在案，憲法評價應一致，本件聲請案實在不需要受理。

3人認為，就審查標的之合憲性而言，該項處罰屬於逃漏公課的漏費罰，罰鍰用補充保費應扣繳而未扣繳之金額當作基準，依照違反義務嚴重程度而計算一定倍數的罰鍰，具有處罰遞進性與罰 責對應關係。

而且，補充保費制度本身，就設有單次扣取上限、起扣下限及弱勢豁免等多重內在限制，從而，罰鍰金額也有制度性實質上限，絕對不是處罰沒有上限，無法認定可能導致「個案處罰顯然過苛」之結果。

3人痛斥，該不合法判決僅憑抽象臆測即輕率宣告法律違憲，已悖離《憲法》比例原則之要求，並有損《憲法》審判制度公信力。

大法官楊惠欽、蔡宗珍、朱富美提出的不同意判決之法律意見書。侯柏青攝。

