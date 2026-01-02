憲法法庭再次5人判決 鄭麗文：不要再違憲

國民黨主席鄭麗文。（鏡新聞）

國民黨主席鄭麗文今天（2日）晚間到台北士林參加活動，被問到憲法法庭再以「5人體制」做出判決，以及總統賴清德表示在野黨提彈劾案是「浪費時間」，她表示：「就不要再違憲了啦，要維護我們憲法法庭的尊嚴，不要再一直做這種違憲的動作。」

針對憲法法庭繼2025年底判憲法訴訟法違憲後，2日再度以5人體制做出今年首起釋憲判決。國民黨主席鄭麗文晚間到士林表藝中心參加活動，最新回應曝光。鄭麗文表示：「就不要再違憲了啦，要維護我們憲法法庭的尊嚴，不要再一直做這種違憲的動作。」針對憲法法庭最新判決，鄭麗文重申，維護憲法法庭尊嚴，不要再違憲。

不過被問到賴清德總統在元旦新年談話後，質疑在野黨明知在立院沒有三分之二多數，還是提彈劾案是浪費時間，並反問藍白目的何在的發言，鄭麗文僅快速走過，未特別做出表態。

而鄭麗文在元旦到總統府出席參加升旗典禮，表示沒有看到賴清德總統朝她揮手。賴清德出場時和五院院長握手後，就回到座位，所以雙方沒有特別交流。被問到是否希望和賴總統有互動，她也表示順其自然就好。





