憲法法庭判《憲訴法》修法違憲 蔡宗珍等3大法官質疑5人憲判無效

憲法法庭今天（19日）判決憲法訴訟法牴觸憲法，大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美隨即共同提岀公開法律意見書，認為憲法法庭未依法組成，自始不具審判權，由5名大法官作成的判決應為無效。3人表示，對於憲法法庭無法正常運作的現實困境，根源在於大法官缺額的事實，根本解決之道在於依憲法程序補足大法官缺額。

憲法法庭19日判決憲法訴訟法牴觸憲法。 （中央社資料照）

立法院去年12月20日三讀通過修正憲法訴訟法部分條文，行政院會於今年1月2日討論通過覆議案，立法院1月10日議決覆議案，因藍白聯手反對而未通過，民進黨團便遞狀聲請暫時處分及釋憲。

憲法法庭今天做出114年憲判字第1號判決，憲訴法修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自此判決公告日起失其效力。

大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美隨即共同提出不同意此判決的公開法律意見書，認為已修正生效的憲訴法明文規定，憲法法庭作成判決須有大法官至少10人，然而目前在任大法官僅8人，依法無從成立憲法法庭。

意見書主張，憲法法庭是否具有作成判決的權限，關鍵在於法庭本身客觀上是否依法合法成立，而不在判決內容如何試圖自圓其說。此次憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決的審判權限，自始不具審判權，5名大法官署名作出的判決當然無效。

意見書強調，修正後的憲訴法是總統明令公布的有效法律，非經立法院依法變更、廢止，或由合法組成的憲法法庭依法宣告其失效前，對憲法法庭及大法官均具有絕對拘束力，即便成為憲法審查標的，其效力亦不因此喪失或「暫停」。

意見書認為，由5名大法官署名作成的「114年憲判字第1號判決」，形式上一望即知不符法定人數要件，屬顯然無效，且大法官或憲法法庭不具所謂「組織自主權」，亦無得以「程序自主權」為名，自行決定或變更憲法法庭合法組成要件的權限。

蔡宗珍、楊惠欽及朱富美說，針對有特殊急迫性或時限性案件，法理上原可考慮類推適用憲訴法第30條第5項規定，由全體大法官參與評議，經大法官四分之三同意，作為例外依法合法組成憲法法庭的可能途徑，但此見解未獲其他大法官支持，未被採行。