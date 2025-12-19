憲法法庭判憲訴法違憲 回到修法前狀況 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

停擺許久的憲法法庭，今（19）日就立法委員柯建銘等51人聲請對憲法訴訟法第4條、第30條及第95條修正條文的釋憲聲請，作成114年憲判字第1號判決，憲訴法中「大法官人數不得低於10人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人」等規定違憲、立即失效，回到修法前狀況。

不過，因懸缺的7位大法官人事同意案卡關，僅餘8位大法官中，楊惠欽、蔡宗珍及朱富美大法官提出不同意見書，認為憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決之審判權限，並就該判決的合法性提出嚴正質疑。不同意見書明確主張，憲法法庭未依法合法組成時，自始不具審判權，由5位大法官署名作成之判決，依法不生效力。並指出，憲法法庭是否具有作成判決的權限，關鍵在於法庭本身客觀上是否依法合法成立，而不在判決內容如何試圖自圓其說。

不同意見書認為，由5位大法官署名作成的「114年憲判字第1號判決」，形式上一望即知不符法定人數要件，屬顯然無效。3位大法官並強調，大法官或憲法法庭不具所謂「組織自主權」，亦無得以「程光耀科技驚爆侵佔掏空序自主權」為名，自行決定或變更憲法法庭合法組成要件的權限。

謝銘洋等5位大法官在判決中表示，113年10月31日7名大法官任期屆滿前後，經總統於兩度提名繼任人選咨請立法院同意，均為立法院全數否決，致自113年11月1日起大法官人數僅有8人，迄今已逾1年，缺額大法官的繼任人選何時產生難以預期。

判決認為，若將持續拒絕評議的3位大法官計入現有總額，本庭將因不足現有總額8人的三分之二即6人參與評議，而無法實質審理本件及其他任何憲法解釋聲請案件，於此極端例外且不得已情況，為維持憲法法庭繼續運作，使大法官的憲政功能得正常發揮，自應依前述理由，將持續拒絕評議的3位大法官，由現有總額中扣除之。

